COSMOTE: Ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια όσοι έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες οπτικών ινών

Ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε πολύ υψηλές ταχύτητες Internet έως και 200Mbps και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Χάρη στο εκτενές επενδυτικό πλάνο που υλοποιεί ο όμιλος ΟΤΕ, ύψους €2 δισ. έως το 2022, το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, συνέχισε να αναπτύσσεται δυναμικά σε όλη την Ελλάδα και κατά το 2018.

Μέσα στη χρονιά, στο δίκτυο οπτικών ινών COSMOTE Fiber προστέθηκαν 2.000 νέες καμπίνες FTTC. Συνολικά, οι εμπορικά διαθέσιμες καμπίνες FTTC ανήλθαν σε 13.600. Επιπλέον αναβαθμίστηκαν τεχνολογικά 3.500 καμπίνες, με αποτέλεσμα συνολικά 11.500 να προσφέρουν ταχύτητες έως 200Mbps μέσω VDSL Vectoring & VDSL Super Vectoring.

Επιπλέον, μέσα στο 2018, ο Όμιλος ΟΤΕ έφερε την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι του πελάτη, διαθέτοντας εμπορικά δίκτυο Fiber To The Home (FTTH), την πιο εξελιγμένη τεχνολογική υποδομή για πρόσβαση στο Internet με 100% εγγυημένες ταχύτητες. Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει τη μεγαλύτερη κάλυψη Fiber To The Home στη χώρα, καθώς ταχύτητες 100Mbps και 200Mbps με 100% οπτική ίνα είναι διαθέσιμες ήδη σε 22.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Πρόσφατα στο Fiber To The Home απέκτησαν πρόσβαση και περιοχές του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν στο σπίτι τους τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής ίνας, μπορούν να λάβουν ειδική επιδότηση συνολικού ύψους €360, μέσα από τη δράση Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η δράση υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), που επιδοτεί το πάγιο του προγράμματος COSMOTE Double Play Fiberspeed με 13€/μήνα, για μέγιστο διάστημα 24 μηνών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης με 48€. Για τη διαθεσιμότητα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη δράση Superfast Broadband, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ειδικό site www.sfbb.gr.

Υψηλοί στόχοι και για το 2019

Βάσει του επενδυτικού πλάνου που υλοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ, έως το τέλος του 2019, η κάλυψη FTTH θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σταδιακά έως το 2022, η κάλυψη FTTH αναμένεται να φθάσει το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

Επιπλέον, στα σχέδια του Ομίλου ΟΤΕ για το 2019 είναι η προσθήκη νέων εμπορικά διαθέσιμων καμπινών αλλά και η αναβάθμιση 1.600 υφιστάμενων με την τεχνολογία SuperVectoring. Συνολικά, στο τέλος της επόμενης χρονιάς το COSMOTE Fiber θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα μέσα από περίπου 15.500 υπερσύγχρονες καμπίνες για την παροχή ταχυτήτων έως 100Mbps και 200Mbps.

Ο Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ, κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Το 2018 αποτελεί για τον Όμιλο ΟΤΕ μια χρονιά ορόσημο για την ανάπτυξη του δικτύου σταθερής. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, έφτασε σε ακόμη περισσότερες περιοχές, ενώ ο Όμιλος προσφέρει και τη μεγαλύτερη κάλυψη Fiber To The Home. Χάρη στο επενδυτικό μας πλάνο και την εξαιρετική δουλειά των τεχνικών δικτύων και πληροφορικής, θα συνεχίσουμε να φέρνουμε την οπτική ίνα σε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μέσα από τα δίκτυα νέας γενιάς που δημιουργούμε σε ολόκληρη τη χώρα, μειώνουμε το ψηφιακό χάσμα και προσφέρουμε ξεχωριστές εμπειρίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Με την τεχνολογία, φτιάχνουμε ένα κόσμο, καλύτερο για όλους.»