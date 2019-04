Έρχεται το Open Digital Disruption Day από την Εθνική Τράπεζα

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ανοικτή εκδήλωση “Open & Digital Disruption Day - #openD3” στους χώρους του be finnovative, στο κτήριο της Εθνικής Τράπεζας Πειραιώς 74 στο Μοσχάτο.

Τι είναι το Be finnovative

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative innovation lab διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας. Στόχος του be finnovative, είναι η ωρίμανση και υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών στον ευρύτερο τομέα των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών και των νέων τεχνολογιών (fintech) και ο μετασχηματισμός τους σε κερδοφόρες νέες επιχειρήσεις.

Τι αφορά το #openD3

Κεντρικό θέμα του #openD3, είναι η παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με ένα μεγάλο εύρος αναδυόμενων τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech). Επιπλέον θα συζητηθούν νέες συνθήκες και ψηφιακές τάσεις με καταλυτική επίδραση σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού οργανισμών και επιχειρήσεων.

Ειδικότερα βασικά θέματα που θα συζητηθούν

● Κυρίαρχες τεχνολογικές τάσεις των τελευταίων ετών, όπως το Artificial Intelligence (AI) και το Blockchain.

● To νέο θεσμικό πλαίσιο PSD2 / GDPR, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που δημιουργούνται μέσα από το API economy.

● H εμπειρία του προγράμματος be finnovative και τα επόμενα βήματα.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

● Κάθε ενδιαφερόμενος για τις νέες τάσεις και την προοπτική της νέας ψηφιακής οικονομίας μέσα από τη χρήση disruptive τεχνολογιών.

● Επιχειρήσεις, ομάδες και startup με ιδέες, λύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με το FinTech.

● Όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν και να έρθουν σε επαφή με τα αποτελέσματα και τις ομάδες του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

● Προσέλευση στις 17:30, έναρξη στις 18:00, λήξη στις 21:00

● Εγγραφές / Δηλώσεις συμμετοχής https://ti.to/crowdpolicy/openD3-2019 (Η εγγραφή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

● Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα στο befinnovative.com