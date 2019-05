Στο 96,51% το ποσοστό της Silaner Investments στην F.G. Europe

Σε συνέχεια της χθεσινής της ανακοίνωσης η εταιρεία FG Europe A.E. αναφέρει αναλυτικώς ότι, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από μετόχους της, στις 15/5/2019 η Silaner Investments Limited, προτείνων της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που ανακοινώθηκε στις 8/5/2019, κατόπιν συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών απέκτησε μετοχές της Εταιρείας που υπερβαίνουν το 3% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Συγκεκριμένα, στις 10/5/2019 απέκτησε 246.955 μετοχές, στις 13/5/2019 απέκτησε 133.739 μετοχές, στις 14/5/2019 απέκτησε 211.867 μετοχές και στις 15/5/2019 απέκτησε 2.311.776 μετοχές και ξεπέρασε το όριο του 3%. Επομένως, μετά τις 15/5/2019, τόσο η Silaner Investments Limited όσο και όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτήν δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων που τέθηκε σε ισχύ την 6/5/2019, ελέγχουν πλέον 50.960.438 μετοχές της F.G. Europe A.E. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,5157% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα είναι οι λοιποί συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Μετόχων καθώς και τα πρόσωπα που ελέγχουν τους συμβαλλόμενους. Οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Μετόχων ήταν τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα: 1) η εταιρεία Silaner Investments Limited, 2) η εταιρεία Makmoral Trading Limited, 3) η εταιρεία Del Mar Invest Ltd, 4) η εταιρεία Bellavista S.A., 5) η εταιρεία Gelstand Limited, 6) η εταιρεία Latona Investments S.A., 7) η εταιρεία Fujitsu General (Euro) GMBH, 8) η εταιρεία Magnetic Management S.A., 9) τα φυσικά πρόσωπα Φειδάκης Παναγιώτης του Αθανασίου, Φειδάκης Αθανάσιος και Φειδάκης Ιωάννης, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ), 10) τα φυσικά πρόσωπα Φειδάκης Παναγιώτης του Αθανασίου και Φειδάκης Βασίλειος, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ), 11) τα φυσικά πρόσωπα Φειδάκης Παναγιώτης του Αθανασίου και Φειδάκη Αγγελική, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ), 12) η κα. Βαλιανάτου Βασιλική του Σωτηρίου, 13) η κα. Φειδάκη Κωνσταντίνα του Γεωργίου, 14) ο κ. Φειδάκης Αθανάσιος του Γεωργίου και 15) ο κ. Φειδάκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου.

Σημειώνεται ότι τόσο η Silaner Investments Limited όσο και η εταιρεία Makmoral Trading Limited ελέγχονται από τον κ. Φειδάκη Γεώργιο του Αθανασίου, η μεν Makmoral Trading Limited άμεσα η δε Silaner Investments Limited μέσω του ελέγχου που ασκεί ο κ. Φειδάκης στην 100% μητρική της, εταιρεία Σαϊμπερονικα Α.Ε. Επίσης, οι εταιρείες Del Mar Invest Ltd, Bellavista S.A. και Gelstand Limited ελέγχονται από την ίδια εταιρεία, την εταιρεία First European Retail Corporation (BVI), η οποία ελέγχεται από την First Capital Investment Holdings Corp (BVI). Η First Capital Investment Holdings Corp (BVI) είναι η απώτατη μητρική εταιρεία. Οι εταιρείες Latona Investments S.A. και Magnetic Management S.A. ελέγχονται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, τον κ. Ιωάννη Καζαντζίδη. Τέλος, η Fujitsu General (Euro) GMBH ελέγχεται από την εταιρεία Fujitsu General Limited.