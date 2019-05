Space Hellas: Πέντε βραβεία στα IMPACT BITE Awards

Η Space Hellas ήταν ανάμεσα στους βραβευθέντες της απονομής των IMPACT BITE Awards 2019, αποσπώντας πέντε βραβεία για έργα έρευνας και καινοτομίας και την πρόκριση συμμετοχής στον παγκόσμιο διαγωνισμό κύρους WITSA Global ICT Excellence Awards, με το έργο City.Risks.

Το Gold βραβείο στην κατηγορία Cybersecurity, απέσπασε η Space Hellas για το έργο “SHIELD” (Securing against intruders and other threats through and NFV- enabled environment). Το έργο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και κατατάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα success stories του προγράμματος «Horizon 2020».

Για την υλοποίηση του έργου “MITA Hybrid Cloud”, η Space Hellas τιμήθηκε με το Silver βραβείο, στην κατηγορία Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα. Η εταιρεία κέρδισε το διαγωνισμό για την υλοποίηση της Hybrid Cloud υποδομής του κρατικού φορέα Malta Information Technology Agency (MITA), στην Μάλτα. Το πρώτο κρατικό έργο σε παγκόσμιο επίπεδο που χρησιμοποιεί την υβριδική τεχνολογία υπολογιστικού νέφους.

Στην κατηγορία συστήματα νέας γενιάς, η Space Hellas ως συντονιστής του έργου City.Risks, απέσπασε το Silver βραβείο. Ένα έργο που ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών μέσα από ένα καινοτόμο «οικοσύστημα» από κινητές εφαρμογές.

Με το Silver βραβείο τιμήθηκε η Space Hellas για την παροχή λύσεων-πακέτων λογισμικού στην κατηγορία Εφαρμογές-Λύσεις για τη Δημόσια Διοίκηση, για το έργο “e-Crime” που υλοποίησε στην Αστυνομία Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο για την ανίχνευση και την πάταξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Tέλος, η Space Hellas βραβεύτηκε στην κατηγορία 5G & νέες υπηρεσίες Internet με το Silver βραβείο, για το έργο 5Genesis, ένα έργο μεγάλης κλίμακας που αναπτύσσει μια πανευρωπαϊκή πειραματική υποδομή δικτύων πέμπτης γενιάς (5G).



Ο Δρ. Γιώργος Γαρδίκης R&D Manager της Space Hellas, δήλωσε: «Ευχαριστούμε τη διοργάνωση και την επιτροπή για την τιμή και τα βραβεία. Η Space Hellas έχει να επιδείξει πολλαπλά έργα έρευνας και καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, ανάμεσα σε αυτά και τα έργα για τα οποία βραβευτήκαμε και τα οποία έχουν αναδειχθεί ως success stories και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»