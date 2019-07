ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ και Damco στο διαγωνισμό για τις υποδομές LNG στην Κύπρο

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοίνωσε την Παρασκευή πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφορικά με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "τρεις διεθνείς κοινοπραξίες υπέβαλαν προτάσεις, ως ακολούθως:



1. Joint Venture China Petroleum Pipeline Engineering CO, Ltd – CPP, AKTOR S.A., METRON S.A.



2. Consortium Samsung C&T, Posco E&C, Mitsui O.S.K. Lines, Osaka Gas



3. European Consortium (DAMCO Energy S.A., ENAGAS Services Solution S.L.U., GasLog LNG Services Ltd., SNAM Spa, TERNA S.A.)".

Στις συμμετοχές ελληνικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται και η GasLog LNG Services του Π. Λιβανού και η κατασκευαστική εταιρεία METRON.

Η διοίκηση της ΔΕΦΑ υποστηρίζει πως "οι πιο πάνω κοινοπραξίες καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του διαγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα του έργου".



«Το εξαιρετικά επιτυχημένο αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση των υποδομών για έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το μεγάλο αυτό ενεργειακό έργο της Κύπρου από πολύ σημαντικούς παράγοντες της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, συνιστά το πρώτο αναπτυξιακό σκαλοπάτι για την υλοποίηση ενός μακρόπνοου έργου που συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και τον ενεργειακό πλουραλισμό στην Κύπρο», δήλωσε ο Δρ. Συμεών Κασσιανίδης, πρόεδρος της ΔΕΦΑ.



Μετά τις αξιόλογες και δυνατές συμμετοχές που καταγράφηκαν στο διαγωνισμό, "η μεγάλη πρόκληση, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία αξιολόγησης και η έναρξη των εργασιών για την άμεση υλοποίηση του έργου. Κυρίαρχος στόχος της ΔΕΦΑ είναι να θέσει τα θεμέλια για μια λειτουργική αγορά φυσικού αερίου στην Κύπρο, η οποία να εξασφαλίζει ασφάλεια εφοδιασμού, αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή φυσικού αερίου, αρχικά για ηλεκτροπαραγωγή και ακολούθως στις βιομηχανίες, στα ξενοδοχεία, καύσιμο μεταφορών (χερσαίων και θαλάσσιων) και στους οικιακούς καταναλωτές, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις".



“Το φυσικό αέριο είναι μια κατεξοχήν οικολογική ενέργεια και το έργο για το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του Τερματικού υγροποιημένου φυσικού αεριόυ (ΥΦΑ) σε πρώτο χρόνο, θέτει ξεκάθαρα πλέον σε τροχιά ενεργειακής ανάπτυξης την Κύπρο, οδηγώντας την σε μια νέα ενεργειακή εποχή. Πρέπει να τολμήσουμε να διαφοροποιηθούμε ενεργειακά. Μειώνοντας τα κόστη της ενέργειας, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Μειώνοντας τις εκπομπές CO2 και άλλων ρύπων, συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που πηγάζουν από την Ε.Ε.”, συμπληρώνει ο κ. Κασσιανίδης.



Υπενθυμίζεται ότι το τερματικό ΥΦΑ θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές. Το Τερματικό ΥΦΑ έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης, από την ΕΕ και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility – CEF).