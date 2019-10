Οργανωτικές αλλαγές στη Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Σε οργανωτικές αλλαγές προχώρησε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με στόχο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γιώργος Ντούρλιας, Sales Director On Trade & Convenience και ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Marketing Director, ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η οποία και τους ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία και κυρίως για την συνεισφορά τους σε σημαντικά projects της εταιρείας.

Σε συνέχεια των παραπάνω αλλαγών, ο κ. Σίμων Ανερούσσος, Sales Director Off Trade & Exports, αναλαμβάνει ένα διευρυμένο ρόλο, έχοντας υπό την ευθύνη του επιπροσθέτως τα τμήματα Commercial Development και CDE Operations & Service Delivery. Επίσης, την ευθύνη του συνόλου των On Trade λογαριασμών πανελλαδικά, αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Μαστρογιαννόπουλος, που προάγεται στη θέση του National Sales Manager On Trade.

Για την κάλυψη της θέσης της Διεύθυνσης Marketing θα υπάρξει νέα ενημέρωση το προσεχές διάστημα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.