Jumbo: Η αμφισβήτηση των μετόχων και το μανιφέστο Βακάκη

Αιτιάσεις έναντι του συντηρητισμού της διοίκησης Βακάκη, οι οποίες υποστηρίχθηκαν εμπράκτως με την καταψήφιση συγκεκριμένων θεμάτων της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, εγείρει σημαντική μερίδα θεσμικών επενδυτών που διατηρούν μετοχική θέση στην εταιρεία.

Η γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με απαρτία του 82,5% των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία όλα τα θέματα της ατζέντας, ωστόσο, το 44% των συμμετεχόντων καταψήφισε τόσο την επανεκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου -εκτελεστικών και μη- όσο και τη διατήρηση της επταμελούς του σύνθεσης. Υπενθυμίζεται πως μετά την επεισοδιακή παραίτηση και απομάκρυνση του κ. Ευαγ. Παπαευαγγέλου από τη διοίκηση της εταιρείας, το οκταμελές σχήμα μειώθηκε, ενώ η διοίκηση της Jumbo δεν έκρινε σκόπιμη την αναπλήρωση της θέσης.

Πέρα από την τυπικότητα, η άρνηση παροχής θετικής ψήφου στο συγκεκριμένο θέμα και άρα στη διοίκηση της εταιρείας σχολιάστηκε εκτενώς από τον μεγαλομέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο της Jumbο, ο οποίος μετά τη λήξη της διαδικασίας τοποθετήθηκε όσον αφορά τη στρατηγική ανάπτυξης και στόχευσης της εταιρείας.

Εν προκειμένω, ο κ. Βακάκης «σήκωσε το γάντι», ανταπαντώντας στην ευθεία αμφισβήτηση, κάνοντας λόγο για το όραμα της διοίκησης και την κριτική που δέχεται για «συντηρητική» ανάπτυξη αλλά και για τη διατήρηση υψηλών διαθεσίμων που αγγίζουν το μισό δισ. ευρώ. «Κάποιοι αναλύουν νούμερα και πίνακες, αλλά δεν αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα της καθημερινής δραστηριότητας».

Σημειώνεται πως ο Α. Βακάκης είναι βασικός μέτοχος του ομίλου Jumbο, με ποσοστό 23,2%, ενώ ακολουθούν το FMR LLC, βραχίονας της Fidelity, με ποσοστό 13,18% και Capital Group Companies Ιnc με ποσοστό 5,05%, με το υπόλοιπο ποσοστό να επιμερίζεται σε ποσοστά κάτω του 5%.

Η διοίκηση της Jumbο πέρα από τη διανομή μερίσματος αυξημένου κατά 20% για την περυσινή χρήση, έχει επιπλέον δεσμευτεί για τη διανομή αυξημένου μερίσματος κατά την υπερδωδεκάμηνη χρήση του 2020, «ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων κερδοφορίας», όπως ανάφερε χαρακτηριστικά στο περιθώριο της τακτικής Γ.Σ. ο διευθύνων σύμβουλος. Ο ίδιος επισήμανε πολλάκις πως στην παρούσα φάση κυριαρχεί «μια αισιόδοξη αποτίμηση» για την πορεία της οικονομίας και των ελληνικών αξιών, προσθέτοντας πως η πρόνοια της εταιρείας θα την προφυλάξει και από τη στιγμή «που θα κυριαρχήσει η απαισιοδοξία».

Πέραν της μερισματικής πολιτικής και των αιτιάσεων για τη διακράτηση υπερβολικής ρευστότητας, ο κ. Βακάκης τοποθετήθηκε όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εξήγησε πως ως μέτοχος και manager της εταιρείας επιθυμεί αυτή να «είναι μικρή και βαλκανικής εμβέλειας» αλλά συνάμα «να συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγικότητά της».

Υπογράμμισε την επιδίωξη οργανικής και like for like ανάπτυξης για την προσεχή τριετία, όπου ο βασικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τη βελτίωση των logistics και του εφοδιασμού της αλυσίδας στις βασικές αγορές δραστηριοποίησης (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία).

Σε πολλές αποστροφές του λόγου του αναφέρθηκε στα περιθώρια της εσωτερικής αγοράς, όπου κατά την εκτίμησή του θα φτάσει σε πλήρη ωρίμανση με την προσθήκη μόλις τριών ακόμη καταστημάτων (στα 55 από 52 που αριθμεί σήμερα το δίκτυο) αλλά και στη διεθνή δραστηριότητα, απ’ όπου αναμένεται η μελλοντική ανάπτυξη.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη δυναμική αγορά της Ρουμανίας αναφέρθηκε στις προοπτικές αλλά και στις προκλήσεις που παρουσιάζει η εκεί δραστηριότητα. Έκανε λόγο για τις δυσκολίες στελέχωσης της δομής αλλά και για το γεγονός του ότι «η Ρουμανία μάς εξέπληξε». Ο αρχικός σχεδιασμός της Jumbο περιελάμβανε ένα δίκτυο 25 σημείων πώλησης ενώ «σε πλήρη ωρίμανση εκτιμούμε ότι χρειάζονται 50 σημεία», ανέφερε ο κ. Βακάκης.

Ο ίδιος συνοψίζοντας είπε ότι προτιμά τις απλές δομές, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Apple και στη διακράτηση διαθεσίμων, επανέλαβε το δόγμα του φοβιτσιάρη και «βλάκα» manager, αλλά εν κατακλείδι τόνισε ότι όποιος μπορεί ας ανατρέψει τη σημερινή διοίκηση, ενός ομίλου που διέσχισε τη δεκαετή κρίση με διαρκή ανάπτυξη μεγεθών και συνεπή διανομή κερδών.