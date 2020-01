Folli Follie: Στο 9,99% το ποσοστό της Fidelity Management & Research Company LLC

Η Folli Follie έχοντας λάβει σχετικές γνωστοποιήσεις από την εταιρεία FMR LLC στις 06-01-2020, ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε, πως με ημερομηνία ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2020, οι νομικές οντότητες Fidelity Investments Money Management Inc., FMR Co. Inc. και Fidelity SelectCo LLC, συγχωνεύθηκαν μεταξύ τους και στην Fidelity Management & Research Company.

Σε συνάρτηση με τη διαδικασία συγχώνευσης, η σχηματισθείσα λόγω συγχώνευσης σύμβουλος επενδύσεων, άλλαξε την επωνυμία της σε “Fidelity Management & Research Company LLC.”

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η εταιρεία Fidelity Management & Research Company LLC κατέχει εμμέσως ποσοστό 9,99% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 6.694.812 μετοχές/δικαιώματα ψήφου).

Η θέση της νομικής οντότητας “Fidelity Management & Research Company” κατά την προηγούμενη ανακοίνωση ήταν 5,93%.