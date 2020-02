Τέσσερις τιμητικές διακρίσεις για την Space Hellas

Mε τέσσερις πολύ σημαντικές διακρίσεις, «Partner of the Υear», «Architectural Excellence: Service Provider», «Architectural Excellence: Enterprise Networks» και «Customer Experience Partner of the Year», τιμήθηκε η Space Hellas για μία ακόμα χρονιά στα Cisco Partner Awards 2020, στις 21 Ιανουαρίου, στην ετήσια τελετή βράβευσης των Συνεργατών της Cisco για την Ελλάδα και Κύπρο που διακρίθηκαν το 2019.

Πέραν αυτών των διακρίσεων κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Cisco Partner Summit που διεξήχθη 4-6 Νοεμβρίου 2019 στο Λας Βέγκας, η Space Hellas τιμήθηκε για τη γεωγραφική περιοχή της Νότιας Ευρώπης με το βραβείο “Cisco Architectural Excellence Partner of the Year: Service Provider Architectures”. Το βραβείο απένειμε ο Santiago Solanas, VP South Europe and France της Cisco, στον Δρ. Ιωάννη Μερτζάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Space Hellas.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαστε και φέτος ανάμεσα στους επιλεγμένους παγκοσμίως συνεργάτες της Cisco τους οποίους τιμά με τα βραβεία της, για την υποδειγματική συνεργασία που επιδεικνύουν και τα άριστα επιχειρησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν», δήλωσε ο Δρ. Μερτζάνης. «Η σχέση μας με τη Cisco έχει θεμελιωθεί και αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου και καθημερινά εμβαθύνεται σε νέους τομείς. Οι συνεχείς διακρίσεις μας δεν γίνονται τυχαία, είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της υψηλής τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που διαθέτουμε στις τεχνολογίες Cisco. Οι διακρίσεις αυτές μας καθιστούν ικανούς να καλύπτουμε πλήρως τις δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, ώστε να αποτελούμε και για εκείνους το νούμερο ένα συνεργάτη, αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος μας».

Η Space Hellas είναι Cisco Gold Certified Partner με πάνω από 20 χρόνια συνεργασίας. Διαθέτει πιστοποιημένο προσωπικό με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης γεγονός που της προσδίδει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σχεδιασμό και την επιτυχημένη υλοποίηση σύνθετων έργων ICT.