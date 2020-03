SAS Analytics Roadshow 2020: Τα Analytics και η Τεχνητή Νοημοσύνη πιο επίκαιρα από ποτέ

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια φορά το SAS Analytics Roadshow 2020 με θέμα "For the Winners: Turning Data to Decisions", που έλαβε χώρα στις 25 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Hilton.

Η εκδήλωση-θεσμός που διοργανώνει κάθε χρόνο η SAS και που αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό συνέδριο για το Analytics και την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα, είχε φέτος στο επίκεντρο το ζήτημα της μετατροπής των Δεδομένων σε Αποφάσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς το Enterprise Decisioning, δηλαδή η δυνατότητα λήψης αποφάσεων εύκολα και γρήγορα σε όλο το εύρος μιας επιχείρησης μέσα από τα Analytics αποτελεί πλέον την ουσία για κάθε επιχείρηση που θέλει να επιτύχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι συμμετέχοντες στο SAS Analytics Roadshow είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησής τους, καθώς επίσης και να διατηρήσουν τον έλεγχο των δεδομένων μέσα από την αποτελεσματική τους αξιοποίηση και την εφαρμογή τους στις στρατηγικές αυτές που εν τέλει θα τους οδηγήσουν στην επιτυχία.

Για ακόμη μια χρονιά στην εκδήλωση προσκλήθηκαν κορυφαίοι ομιλητές από την παγκόσμια και ελληνική αγορά, όπως οι Roberto Verganti, Professor of Leadership and Innovation στο Stockholm School of Economics και στο School of Management of Politecnico di Milano, ο Sascha Schubert, Principal Data & Analytics Advisor της SAS Global Technology Practice, Mark Wolff, Chief Health and Life Science Analytics Strategist της SAS Global IoT Division, Radosław Grabiec, Customer Intelligence Practice Lead for Middle East & Eastern Europe της SAS, Steve Perkens, Head of Customer Intelligence της SAS Western Europe & UK, Ezgi Sahin, Energy Demand Manager της Enerjisa, Tomasz Mokwinski, Retail Sales Support Bureau της PKN ORLEN και πολλοί ακόμη.

Το εξαιρετικό line-up ομιλητών τοποθετήθηκε σε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων σχετικά με τα analytics και την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως τη χρήση τους στη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων, αλλά και για το πως μπορεί να μεταμορφωθεί ο κλάδος της υγείας στην εποχή του AI. Επίσης, παρουσιάστηκαν case studies και βέλτιστες πρακτικές από την Barclays Bank, Enerjisa και PKN Orlen κα. που έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δουν στην πράξη πως μπορούν να εφαρμοστούν τα analytics και η Τεχνητή Νοημοσύνη στις λειτουργίες των επιχειρήσεών τους, ενώ έγινε και μια σύντομη ανασκόπηση για την αγορά της Ελλάδας αναφορικά με έργα που η SAS και η Analytical View υλοποίησε και αναλύθηκαν τα trends και οι προοπτικές για το τρέχον έτος.

Τέλος, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνελ, με τίτλο «The Butterfly Effect in Decisioning: Bring order out of Chaos», το οποίο επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι πλέον, σε μια εποχή «φορτωμένη» με δεδομένα και πληροφορίες, disruptive τεχνολογίες, social media κ.α. η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει γίνει πιο περίπλοκη από ποτέ. Κορυφαία στελέχη από τις Accenture, Deloitte, Μυτιληναίος και ΑΒ Βασιλόπουλος τοποθετήθηκαν πάνω σε αυτές ακριβώς τις προκλήσεις του real time decision making και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι επιχειρήσεις τους από αυτό και παρουσίασαν μέσα από την εμπειρία τους και απτά παραδείγματα, τρόπους με τους οποίους μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που προκύπτουν για τις λειτουργίες τους με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης.

Ο Νίκος Πέππας, Regional Director Eλλάδας, Ανατολικής Ευρώπης και Αδριατικής της SAS δήλωσε σχετικά: «Το Analytics Roadshow έχει σαν στόχο να παραμείνουμε όσο περισσότερο ενημερωμένοι γίνεται για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στο χώρο των Analytics και της Τεχνητής Νοημοσύνης, να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα τον παλμό του επιχειρηματικού κόσμου και να βρούμε απαντήσεις που θα καλύψουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις.

Την περασμένη χρονιά είδαμε πολλές εταιρείες να δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, να ενσωματώσουν μακροπρόθεσμα και αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη και να θέσουν τα μοντέλα analytics στις λειτουργίες τους. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη λύση, το SAS Viya Analytics Platform, που εξορθλογίζει τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη διακυβέρνηση των μοντέλων ανάλυσης, τόσο της SAS όσο και των open source. Επιπλέον επεκτείναμε τη χρήση της πλατφόρμας, ώστε να στηρίζει όλους τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση, τους data scientists, business analysts, developers & executives, και να τους ωθεί να συνεργάζονται και να λαμβάνουν αποφάσεις σε άμεσο χρόνο, βασισμένες σε κρίσιμα insights που δημιουργούν τα δεδομένα.

Με την βοήθεια της SAS η εφαρμογή των μοντέλων στην παραγωγή γίνεται πλέον άμεσα, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ένα διττό όφελος, την λήψη αποφάσεων την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο μέσο επικοινωνίας, αλλά και την δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε Enterprise Level μέσα από διαδικασία Analytics Operationalisation, που είναι πιο απλή από ποτέ.»

Στο πλαίσιο του Analytics Roadshow 2020, την προηγούμενη του συνεδρίου διοργανώθηκε το Executive Connect, ένα exclusive δείπνο, όπου οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να κάνουν υψηλού βαθμού networking, να ενημερωθούν όσο περισσότερο γίνεται για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στο χώρο των Analytics και της Τεχνητής Νοημοσύνης, να κατανοήσουν ακόμα καλύτερα τον παλμό του επιχειρηματικού κόσμου και να βρούν απαντήσεις για τις σύγχρονες business προκλήσεις.