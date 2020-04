Η ελληνική Novoville μεταξύ των επιλεγμένων ψηφιακών λύσεων στη Βρετανία j Ηνωμένο Βασίλειο για την καταπολέμηση των επιπτώσεων του COVID-19

Σήμερα στο Λονδίνο, ο οργανισμός NHSX του Βρετανικού συστήματος υγείας NHS, ο οποίος ηγείται του μεγαλύτερου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας στον κόσμο, ανακοίνωσε τις 18 ψηφιακές λύσεις που αναδείχθηκαν μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας TechForce19. Συμμέτοχοι στην διαδικασία ήταν επίσης το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (DHSC) και το αντίστοιχο Υπουργείο Εσωτερικών (MHCLG) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στόχος του διαγωνισμού, στον οποίο υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.600 προτάσεις, είναι η αξιοποίηση άμεσα υλοποιήσιμων καινοτόμων λύσεων ενάντια στις επιπτώσεις που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19.

Η Novoville και η βρετανική Peopletoo επιλέχθηκαν για να λανσάρουν μια νέα ψηφιακή υπηρεσία συνολικής διαχείρισης εθελοντών και διασύνδεσής τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των ευπαθών ομάδων. Το ‘GetVolunteering’ είναι μια νέα λειτουργία της πλατφόρμας Novoville που θα επιτρέψει στις τοπικές αρχές να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν γρήγορα ικανούς εθελοντές. Αυτοί έπειτα θα κληθούν να βοηθήσουν σε βασικούς τομείς για την υποστήριξη της κοινωνικής μέριμνας σε περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την απώλεια προσωπικού λόγω του ιού ή θα στελεχώσουν νέους ρόλους που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Βασικός άξονας και προϋπόθεση της ανάγκης που θα καλύψει η υπηρεσία είναι η καταγραφή και ομογενοποίηση των στοιχείων από άτομα που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ή απομονωμένα κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κορονοϊού (COVID-19), συμπεριλαμβανομένων των νέων γονέων, ηλικιωμένων, αστέγων, οικονομικά αδύναμων και ανθρώπων με χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα.

Ο CEO και συνιδρυτής της Novoville Φώτης Ταλάντζης, δήλωσε σχετικά με την διάκριση της εταιρείας:

“Δεν είναι εύκολο να χαρείς με μια διάκριση που εύχεσαι να μην υπήρχε λόγος να κερδίσεις. Η θέση της Novoville είναι σε κάθε περίπτωση ξεκάθαρη: η τεχνολογία και ο πληθοπορισμός μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.

Όσο δύσκολη και αν είναι η σημερινή κοινωνική απομόνωση, η υπηρεσία ελπίζουμε ότι θα δώσει την ευκαιρία σε καταρτισμένους εθελοντές να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν θιχτεί περισσότερο. Στοίχημα μας είναι το εργαλείο που κατασκευάσαμε να αξιοποιηθεί και σε καιρούς που η ζωή για τους περισσότερους από εμάς θα είναι ευκολότερη.”

Η Υπουργός Κοινωνικής Μέριμνας, Helen Whately, δήλωσε σχετικά:

“Αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους, αλλά για μερικούς είναι εξαιρετικά δύσκολη. Κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα απομονωμένοι, γι αυτό θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται στα χέρια τους.

Η τεχνολογία έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην μάχη εναντίον αυτής της πανδημίας, διατηρώντας μας ενωμένους με τρόπους που δε θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από μερικά χρόνια.

Αυτές η καινοτόμες λύσεις θα προσφέρουν ελπίδα και ζωτική υποστήριξη σε μερικούς από τους ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βλέπω την πρόοδό τους.”

Ο Iain O'Neil, Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού του NHSX, δήλωσε:

“Ο διαγωνισμός TechForce19 αξιοποίησε το απίστευτο ταλέντο που υπάρχει στον τομέα της τεχνολογίας, ώστε να βοηθήσουμε τα πιο ευάλωτα άτομα και να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απομόνωση. Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει τους ανθρώπους να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία.

Οι 18 εταιρείες που ανακοινώνουμε σήμερα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν ορισμένες από τις βασικές ομάδες που πλήττονται κατά τη διάρκεια του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των νέων γονέων, των ηλικιωμένων και των αστέγων, καθώς και να παρέχουν στους ανθρώπους εργαλεία για τη φροντίδα της ψυχικής τους υγείας κατά την κοινωνική απομόνωση.”

O Υπουργός Εσωτερικών (Minister of State, Ministry of Housing, Communities and Local Government) της βρετανικής κυβέρνησης Simon Clarke, δήλωσε:

“Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε πόσο οι καινοτόμες, ψηφιακές λύσεις μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κοινωνικής απομόνωσης και να υποστηρίξουν ορισμένα από τα πιο ευάλωτα άτομα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Είμαι εντυπωσιασμένος από το εύρος των λύσεων που διακρίθηκαν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βοηθούν άτομα που υποφέρουν από τις επιπτώσεις της απομόνωσης, της στέρησης βασικών αναγκών και της επίδρασης στην ψυχική υγεία. Είναι σημαντικό, τώρα περισσότερο από ποτέ, να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται και αξίζουν.”

Οι επιλεγμένες ψηφιακές λύσεις ξεκινούν άμεσα πιλοτικές δοκιμές των προϊόντων τους. Αυτή η φάση δοκιμής θα διαρκέσει για 2 έως 3 εβδομάδες με σκοπό στη συνέχεια να ακολουθήσει αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων και η ταχεία υλοποίησή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Το NHSX συνεργάζεται με το PUBLIC και το AHSN Network για να διασφαλίσει ότι η νέες τεχνολογίες θα μπορούν σύντομα να διατεθούν ευρέως σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο Guy Boersma, Digital & AI Lead του AHSN Network, δήλωσε:

“Αυτή η σειρά λύσεων αποτελεί απόδειξη του ταλέντου που αξιοποιείται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του COVID-19. Στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, αναπτύσσουμε ήδη πολλές λύσεις για την υποστήριξη ευάλωτων πολιτών με ανάγκες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία ή άλλες ασθένειες. Η πανδημία καθιστά ακόμη πιο απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των πολιτών που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή ακόμα και στους οικείους τους.

Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μια σειρά λύσεων που μπορούν να δοκιμαστούν πιλοτικά και στη συνέχεια να αναπτυχθούν περαιτέρω για να καλύψουν αυτές τις πιεστικές ανάγκες.”