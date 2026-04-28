Nέο χτύπημα Citi για Jumbo: Φόβοι για τα περιθώρια κέρδους

Μικτή εικόνα βλέπει η Citi στα αποτελέσματα της Jumbo για το 2025, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση και τιμή-στόχο στα €27, με περιθώριο ανόδου 14,4%, ενώ μαζί με τη μερισματική απόδοση η συνολική αναμενόμενη απόδοση φθάνει το 20,8%. Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι παρά τα ισχυρά χαρακτηριστικά του ομίλου, οι πιέσεις στα περιθώρια κρατούν πιο επιφυλακτική τη στάση του οίκου.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός οίκος με έκθεσή του στις 15 Ιανουαρίου 2026 είχε προχωρήσει σε αισθητή καθοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου της μετοχής από τα 32 ευρώ στα 27 με ουδέτερη σύσταση (κάτι που διατήρησε και σήμερα). Εκείνη η έκθεση είχε ασκήσει έντονες πιέσεις στη μετοχή.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €320 εκατ., περίπου 2% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Citi και της αγοράς, ενώ τα EBITDA έφθασαν τα €436 εκατ., με περιθώριο 35,4%, χαμηλότερο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Citi αποδίδει την υστέρηση κυρίως σε υψηλότερα λειτουργικά έξοδα και φορολογία.

Το βασικό σημείο προβληματισμού παραμένει η πίεση στα περιθώρια, με το μικτό περιθώριο να υποχωρεί στο 54,7%, λόγω μείγματος πωλήσεων και μεγαλύτερης συμμετοχής του χονδρικού καναλιού. Ωστόσο, ο οίκος αναγνωρίζει ότι στο δεύτερο εξάμηνο υπήρξαν σημάδια σταθεροποίησης, με την ισχύ του ευρώ να στηρίζει το κόστος προμηθειών.

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται η παραγωγή ρευστότητας. Η καθαρή ταμειακή θέση αυξήθηκε στα €473 εκατ., σημαντικά υψηλότερα των εκτιμήσεων, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέμειναν ισχυρές, στοιχείο που ενισχύει την αμυντική επενδυτική περίπτωση της μετοχής. Η Jumbo ανακοίνωσε συνολικό μέρισμα €1,20 ανά μετοχή για το 2026, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 5%, ενώ επανέλαβε συντηρητική καθοδήγηση για αύξηση πωλήσεων 5% φέτος και καθαρά κέρδη από σταθερά έως ελαφρώς χαμηλότερα.

Η Citi εστιάζει επίσης στις νέες αναπτυξιακές κινήσεις, όπως την προγραμματισμένη είσοδο στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Τουρκία έως τα τέλη του 2026 και την εξέταση νέων συνεργασιών franchise εκτός ευρωζώνης, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικούς καταλύτες. Παρά τις βραχυπρόθεσμες επιφυλάξεις, ο οίκος θεωρεί ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται περίπου στις 9,2 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, όμως υπογραμμίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ορατότητα στα περιθώρια για ουσιαστικό re-rating.