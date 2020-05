ΔΕΗ: Οι Αγγελόπουλος και Στασινάκης νέα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου

Τη νέα σύνθεση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου ενέκρινε σήμερα 08.05.2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ.

Η Επιτροπή Ελέγχου από τριμελής γίνεται πλέον πενταμελής.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ευρύτατη πλειοψηφία τους κ.κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο και Αιμίλιο Στασινάκη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για στελέχη με σημαντική επαγγελματική διαδρομή και θητεία σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με πολυετή εμπειρία σε θέματα συμβάσεων έργων και υπηρεσίες προμηθειών.

Ο Ευάγγελος Αγγελετόπουλος έχει εργαστεί για περισσότερα από 40 έτη στον τομέα των προμηθειών και των logistics. Από το 1978 μέχρι το 1999 ως Αξιωματικός Οικονομικού Εφοδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού διαχειρίστηκε αντικείμενα Integrated Logistics Support για την απόκτηση, κατασκευή και την follow-on logistics support πολεμικών πλοίων και κύριων οπλικών συστημάτων.

Παράλληλα συμμετείχε, με κεντρικούς ρόλους σε πολλά έργα του ΠΝ. Από το 1998 μέχρι σήμερα ως ΔΣ της Business Logistics Services (BLS Ltd) και Εκτελεστικός Διευθυντής της Arcadia Consulting Ltd έχει υλοποιήσει σειρά έργων Supply Chain Management, Logistics Management and Logistics Operations. Έχει συντάξει τις προδιαγραφές για το Integrated Logistics Support των φρεγατών τύπου MEKO 200 και στην συνέχεια είχε την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την διαπραγμάτευση της σχετικής σύμβασης με το Γερμανικό MEKO Consortium (Dresdner Bank – Thyssen Group - Blohm +Voss Shipyard).

Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει τα έργα Logistics Support για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004, για τους Special Olympics World Summer Games (SOWG) Athens 2011. Διαθέτει πλούσια εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία στους τομείς των Supply Chain Management, Logistics Management και Logistics Engineering.

Είναι ο ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Ελληνική Εταιρεία Logistics” που αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος ελληνικός θεσμικός οργανισμός στον τομέα των logistics.

Ο Αιμίλιος Στασινάκης είναι στέλεχος επιχειρήσεων με εμπειρία σε θέματα Επενδυτικής Τραπεζικής, Συμβουλευτικής Στρατηγικής και θέματα Δημοσίων Επιχειρήσεων καθώς θήτευσε και ως Γραμματέας Δημοσίων Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέχρι πρόσφατα ήταν ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος ακολουθώντας το ρόλο του ως Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής. Ήταν υπεύθυνος για την υλοποίηση συναλλαγών στον χρηματοοικονομικό τομέα και τις υποδομές στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη. Παράλληλα, έχει υπάρξει μέλος της διοικητικής ομάδας για διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς, είτε ως εκτελεστικό είτε ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με ιδιαίτερο προσανατολισμό στις Δημόσιες Επιχειρήσεις.

Έχει υπάρξει μέλος του ΔΣ στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, Εγνατία Οδός, Λάρκο, ΕΒΤΑ-ΒΙΠΕ, ΟΠΑΠ. Ο Αιμίλιος Στασινάκης έχει ολοκληρώσει σπουδές σε διοίκηση στο Warwick Business School (BSc), στο London School of Economics (MSc) και στο Saïd Business School του πανεπιστημίου της Οξφόρδης (ΕΜΒΑ).

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ θα συμβάλλουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους στο έργο και τις αναβαθμισμένες ευθύνες και αρμοδιότητες που αναλαμβάνει και αφορούν: -στον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση, -στην υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας Προμηθειών με την εταιρική στρατηγική και πολιτικές, -στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προμηθειών της εταιρείας.