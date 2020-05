Διαδικτυακή συζήτηση για εστίαση και φιλοξενία στις 18/5

25 πρωταγωνιστές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστήμονες, ειδικοί, επιχειρηματίες, σεφ και δημοσιογράφοι συμμετέχουν και ανταλλάσσουν απόψεις για την επόμενη μέρα, καλεσμένοι της βραβευμένη Ελληνικής Ζυθοποιίας ΝΗΣΟΣ και της μεγαλύτερης και παλαιότερης εταιρείας διανομής αλκοολούχων ποτών, οίνων και μπύρας AΜΒΥΞ.

Σκοπός της διαδικτυακής συζήτησης είναι η ανάπτυξη δημόσιου διάλογου ποιότητας, δημιουργικού προβληματισμού και προτάσεων για τη λειτουργία του κλάδου μετά το “lockdown” και πριν το σωτήριο, αποτελεσματικό εμβόλιο, που θα εξουδετερώσει την απειλή του COVID 19. Μελετούμε τις νέες ανάγκες και συμπεριφορές των πελατών και τα νέα πρωτόκολλα λειτουργίας. Αναζητούμε νέες πρακτικές, τολμηρές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την απειλούμενη επιχειρηματική βιωσιμότητα, τρόπους μείωσης του ρίσκου καθώς και ευκαιρίες για καινοτομία και εξέλιξη.

Τη συζήτηση αναμένεται να παρακολουθήσουν πάνω από 300 επαγγελματίες και επιχειρηματίες της Εστίασης, Διασκέδασης και Φιλοξενίας!

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν από την πλευρά των διοργανωτών οι Γιάννης Αρτινός, Γενικός Διευθυντής της ΑΜΒΥΞ και Αλέξανδρος Κουρής, Ιδιοκτήτης της ΝΗΣΟΣ.

Η Μάγια Τσόκλη, Δημοσιογράφος και Συνιδιοκτήτρια της ΝΗΣΟΣ, επιμελείται τις συνεντεύξεις με τους ειδικούς και επιστήμονες.

O Αλέξης Δαμαλάς, Partner και Επικεφαλής Τμήματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Deloitte παρουσιάζει τα συμπεράσματα από την ειδική ανάλυση της Deloitte για τα οικονομικά των επιχειρήσεων, τα υφιστάμενα μέτρα της Κυβέρνησης και τις επιχειρηματικές προκλήσεις που δημιουργούνται από τα πρωτόκολλα λειτουργίας για την αντιμετώπιση του COVID19.

Τον διάλογο συντονίζει ο Αλέξανδρος Κουρής.

Ομιλητές, αλφαβητικά:

1. Πάνος Αλμυράντης, Γενικός Διευθυντής του Daios Cove Resort

2. Άρης Βεζενές, Chef και ιδιοκτήτης των εστιατορίων εστιατόρια Vezene και Birdman

3. Bernard Boutboul, Πρόεδρος της γαλλικής εταιρίας συμβούλων εστίασης Gira Conseil

4. Darren Comber, Διευθύνων Σύμβουλος της Αγγλικής Scott Brownrigg, το Design Research Unit της οποίας μελετά το αστικό περιβάλλον μετά τον COVID 19.

5. Παναγιώτης Γιαννακός, Ιδιοκτήτης του Aria Fine Catering

6. Τάσος Γεωργατζής, Αρχιτέκτονας, Managing Director / Partner, Urban Soul Project

7. Πάνος Δεληγιάννης, Ιδιοκτήτης του F&L Guide

8. Νίκος Ιωάννου ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Delivery.gr και Co-CEO του etable.gr

9. Κωσταντίνος Καραβασίλης, Επιστήμονας τροφίμων, ιδρυτής της εταιρίας της εταιρίας συμβούλων RaD45

10. Λευτέρης Λαζάρου, αρχιμάγειρας, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Βαρούλκο

11. Σπύρος Λιάκος, Chef και ιδιοκτήτης των εστιατορίων Base Grill, Travolta, Cookoovayia και Hoocut

12. Μιχάλης Μαυρολέων, Αρχιτέκτονας, Ιδρυτής, The Α&Μ Group Architects

13. Ηλίας Μαμαλάκης, Συγγραφέας - Δημοσιογράφος τροφής και γαστρονομίας, Επιχειρηματίας εστίασης

14. Σταύρος Μήτσης, Γενικός Διευθυντής και Συνιδιοκτήτης των Mitsis Hotels

15. Γιώργος Μπρισκόλας Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης EUROCERT.

16. Δημήτριος Μπουχάλης, Kαθηγητής του Bournemouth University

17. Ντίνα Νικολάου, Σεφ Μαγειρικής

18. Αναστάσιος Πεδιαδίτης, Director of operations και Food & Beverage consultant του Tresor Hotel & Resorts

19. Έλενα Σπανού PhD, Ψυχολόγος, Νευροεπιστήμων και Ψυχοθεραπεύτρια

20. Γιώργος Τσιρίκος, Co-Founder και Owner των premium αναψυκτικών Three Cents και bartender

21. Vaughn Tan, σύμβουλος στρατηγικής, συγγραφέας, «Uncertainty Mindset», «Coronavirus Guide for the F&B Industry».

22. Μιχάλης Χάσικος, Head Chef και ιδιοκτήτης του εστιατορίου Hasika

23. Βαγγέλης Ψοφίδης, Wine Manager των ξενοδοχείων Grande Bretagne και King George

Τα συμπεράσματα, οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις θα δημοσιοποιηθούν μετά το πέρας της συνάντησης.

Η διαδικτυακή συζήτηση απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Ηλεκτρονικές προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε στέλνοντας email (με ονοματεπώνυμο/ τηλ. και σε ποιον κλάδο ανήκετε) στη διεύθυνση: [email protected], τηλ.210 9692215