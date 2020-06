Vodafone: Από τα ακριβότερα στον κόσμο τα νέα πακέτα κινητής τηλεφωνίας;

Επανέρχεται η διοίκηση της φινλανδικής Rewheel στη διαμάχη με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών για το κόστος των data στην κινητή τηλεφωνία.

Με αφορμή τα νέα πακέτα απεριόριστων δεδομένων, φωνής και μηνυμάτων (SMS), που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Vodafone Ελλάδος, ο συνιδρυτής της Rewheel Αντώνης Δρόσσος ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα σειρά γραφημάτων, σύμφωνα με τα οποία, όπως γράφει, οι τιμές είναι από τις υψηλότερες στην Ε.Ε. και στον ΟΟΣΑ.

Υπενθυμίζεται πως η Rewheel είχε πραγματοποιήσει τη γνωστή έρευνα για τις τιμές στα data για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού που προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από πλευράς των ελληνικών εταιρειών, αλλά και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Την Τετάρτη, μάλιστα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυρ. Πιερρακάκης είχε δηλώσει πως οι τιμές των data στην Ελλάδα βρίσκονται «κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε.» και πως «επιβαρύνονται από τη φορολογία».

Το «στενό μαρκάρισμα» της Vodafone Ελλάδος από τη Rewheel ενδεχομένως συνδέεται και με τις σκληρές δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της πρώτης Χάρη Μπρουμίδη σε πρόσφατη συνέντευξη. Ο κ. Μπρουμίδης είχε υποστηρίξει πως στην έκθεση «υπάρχουν ανακρίβειες και συμπεράσματα που δεν είναι ακριβώς αληθή».

Wrong. Greek mobile data prices are very expensive even after excluding the mobile telephony tax.

This applies as well to the new unlimited data tariffs launched by Vodafone on 4th June 2020 which retail for 55 EUR (2 Mbps), 65 EUR (10 Mbps) and 69.50 EUR (Max speed), see below. pic.twitter.com/lyHME5jYZ0