Πού εντοπίζονται οι ευκαιρίες για εξαγωγές στις ΗΠΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά διαδικτυακών εξαγωγικών συνεδρίων (webinars), που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με τα αρμόδια Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Ουάσιγκτον, στην Νέα Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο και απευθυνόταν σε στελέχη ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών με ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στην αγορά των ΗΠΑ.

Τα webinars απευθύνονταν σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και στόχευαν στην ενημέρωσή τους για αγορές που διαθέτουν προοπτική. Ο κύκλος αυτός ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου 2020 με το webinar «Doing Business in the USA - COVID 19 Challenges and Opportunities», το οποίο παρείχε στους συμμετέχοντες συνολική ενημέρωση για δραστηριοποίησή τους στην συγκεκριμένη αγορά, ενώ στις 24/06 εστίασε στον κλάδο των Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων και στις 30/06 στον κλάδο της Τεχνολογίας. Τα διαδικτυακά αυτά συνέδρια εστίασαν στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας κατά την επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στις ΗΠΑ, εν μέσω Covid-19. Επισημαίνεται ότι τα webinars δεν είχαν κόστος συμμετοχής και είναι ανοιχτά για όλους τους επιχειρηματίες και τα στελέχη στο χώρο των εξωστρεφών επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, το webinar "Doing Business in the USA - COVID 19 Challenges and Opportunities - Focus on: Food & Agricultural products" διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Νέας Υόρκης και εστίασε σε τέσσερις θεματικές ενότητες, ήτοι την υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές εξαγωγής ελληνικών τροφίμων στην αγορά των ΗΠΑ, τις γενικότερες τάσεις και εξελίξεις στην premium αγορά τροφίμων στις ΗΠΑ στην μετά-πανδημίας εποχή, τις προοπτικές στον κλάδο λιανικού εμπορίου τροφίμων και τις αντίστοιχες στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο webinar αυτό εγγράφηκαν να παρακολουθήσουν 173 εκπρόσωποι εταιρειών του κλάδου και θεσμικών φορέων.

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Νέας Υόρκης κ. Γιώργος Μιχαηλίδης χαιρέτησε την πρωτοβουλία, ως την εναρκτήρια σειράς συναφών δράσεων ενημέρωσης και δικτύωσης της ελληνικής εξαγωγικής κοινότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει πλέον η σύγχρονη τεχνολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά δε στις δυνατότητες και προοπτικές βελτίωσης των εξαγωγικών επιδόσεων ελληνικών τροφίμων στην αγορά των ΗΠΑ, τις χαρακτήρισε εξαιρετικές, υπό την προϋπόθεση ωστόσο υλοποίησης σοβαρών, άρτια οργανωμένων και μακρόπνοων εθνικών προγραμμάτων μάρκετινγκ, που θα καταστήσουν τα ποιοτικά ελληνικά τρόφιμα ευρύτερα γνωστά στον μέσο Αμερικάνο καταναλωτή. Υπογράμμισε επίσης τις ευκαιρίες που διανοίγονται στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως δε για μικρές/μικρομεσαίες εταιρείες που δεν δύνανται να χρηματοδοτήσουν υψηλού κόστους εκστρατείες προβολής/προώθησης των προϊόντων τους.

Το webinar Doing Business in the USA - COVID 19 Challenges and Opportunities του Σαν Φρανσίσκο εστίασε στον κλάδο της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Προϊσταμένη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο, κα Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμ. ΟΕΥ Α', και κάλυψε θέματα όπως:

• California's economy, foreign trade, and the tech sector

• Silicon Valley, the world's technology capital

• Entering the US market - Strategies for international startups

• Success in the US - An entrepreneur's perspective

Το webinar είχε 197 εγγεγραμμένους εκπροσώπους εταιρειών του κλάδου και θεσμικούς φορείς, ενώ εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε η Αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια, πρώην Πρέσβυς των ΗΠΑ στην Ουγγαρία, Ελληνοαμερικανίδα, Eleni Kounalakis.

Η κα Δάφνη Βιτσικουνάκη αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξαγορές των ελληνικών εταιρειών Think Silicon και Softomotive, εν μέσω της πανδημίας, και τόνισε ότι «καταδεικνύουν το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον που προσελκύει το οικοσύστημα νεοφυών εταιρειών της Ελλάδας από το εξωτερικό. Το webinar που πραγματοποιήθηκε εστίασε στις επιπτώσεις του κορωνοϊού και τις τρέχουσες εξελίξεις στο παγκόσμιο επίκεντρο της καινοτομίας, την Silicon Valley. Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς και τις συναφείς στρατηγικές επιτυχούς εισόδου. Η αξιοποίηση του ελληνικού στοιχείου που δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της τεχνολογίας/καινοτομίας στην περιοχή οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα, καθώς δύναται να προσφέρει καθοριστικής σημασίας στήριξη στις ελληνικές startup».

Η κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Enterprise Greece, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Η προώθηση των ελληνικών προϊόντων και η περαιτέρω διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στην παρούσα χρονική συγκυρία, αφού συνιστά απάντηση στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Για τον λόγο αυτό, το Enterprise Greece αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες του Οργανισμού, ξεκίνησε μία σειρά webinars σε συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ στο εξωτερικό, που στοχεύουν στην ενημέρωση των εξαγωγεών μας για αγορές που διαθέτουν εξαγωγική προοπτική. Σκοπός των δράσεων και πρωτοβουλιών μας είναι πάντα η αρωγή στην επίτευξη εμπορικών συμφωνιών. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζουμε στο επόμενο στάδιο, διοργανώνοντας ψηφιακά Β2Β για τους παραπάνω κλάδους στην αγορά των ΗΠΑ καθώς και την επέκταση των διαδικτυακών αυτών συνεδρίων σε επόμενες αγορές στόχους από Σεπτέμβριο».