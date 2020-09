Forum για την επόμενη μέρα της πανδημίας από το CEO Clubs Greece

Το διαδικτυακό Forum με τίτλο “Beyond the Crisis. Pivoting for Growth”, θα πραγματοποιηθεί για τα μέλη του CEO Clubs και τις διοικητικές τους ομάδες, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00 έως τις 19:30, μέσω ζωντανής σύνδεσης στην πλατφόρμα Live On.