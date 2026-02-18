Capital Clean Energy Carriers: Οσα πρέπει να ξέρετε για το νέο ομόλογο

Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή η Δημόσια Προσφορά του ομολόγου επταετούς διάρκειας της Capital Clean Energy Carriers Corp. του ομίλου Ευάγγελου Μαρινάκη. Στοχεύει στην άντληση €250 εκατ., με εισαγωγή των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Όπως έγινε γνωστό το εύρος επιτοκίου καθορίστηκε στο 3,75% - 4,05%.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και στρατηγικής στροφής προς τον ενεργειακό ναυτιλιακό τομέα. Η ναυτιλιακή με βάση στοιχεία της 30ης Σεπτεμβρίου 2025 αριθμούσε 15 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 40.320 TEU και 1,4 εκατ. DWT

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη μεταφορά LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου, ωστόσο έχει ήδη υλοποιήσει στρατηγική σταδιακής αποεπένδυσης από τον τομέα των containerships, έχοντας πωλήσει ή συμφωνήσει να πωλήσει όλα τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πλην ενός. Το βάρος μεταφέρεται στα πλοία μεταφοράς LNG και ενεργειακών φορτίων.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης η εταιρεία θα αντλήσει κεφάλαια €242,5 εκατ. τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

62,7% – €152,0 εκατ. Για την αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολόγου της θυγατρικής CPLP Shipping Holdings PLC, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Για την αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολόγου της θυγατρικής CPLP Shipping Holdings PLC, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. 28,9% – €70,0 εκατ. Για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν θυγατρικές της Εκδότριας.

Για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν θυγατρικές της Εκδότριας. 8,4% – €20,5 εκατ. Για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης

Αναλυτές σημειώνουν ότι σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, μια απόδοση που προσεγγίζει ή υπερβαίνει το 4% αποτελεί ισχυρή εναλλακτική λύση, για επενδυτές που αναζητούν σταθερό εισόδημα «κλειδωμένο» σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Συγκριτικά με το Ελληνικό κρατικό ομόλογο αναφοράς ίδιας λήξης, το ομόλογο της Capital προσφέρει ένα γενναίο περιθώριο απόδοσης που κυμαίνεται από 75 έως 110 μονάδες βάσης, αναδεικνύοντας σε συγκριτική βάση την ελκυστικότητα της έκδοσης.

Επισημαίνουν δε την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου σε συνδυασμό με τα εξασφαλισμένα έσοδα από μακροχρόνιες ναυλώσεις που αγγίζουν τα 2,9 δισ. δολάρια, με προοπτική περαιτέρω αύξησης στα 4,2 δισ. δολάρια.

H διαδικασία κατανομής

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και

και Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:

α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Η στρατηγική

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό, η Capital Clean Energy Carriers Corp. αποτελεί διεθνή ναυτιλιακό όμιλο με δραστηριότητα στην ποντοπόρο ναυτιλία και παρουσία στις αγορές μεταφοράς LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου. Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε στρατηγική αναδιάρθρωση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός περισσότερο εξειδικευμένου ενεργειακού ναυτιλιακού προφίλ.

Η εταιρεία διαμορφώθηκε μέσα από διαδοχικούς εταιρικούς μετασχηματισμούς και αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων, με έμφαση στη δημιουργία ενός ομίλου επικεντρωμένου στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων. Η δομή της βασίζεται σε θυγατρικές εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs), οι οποίες κατέχουν μεμονωμένα πλοία — μοντέλο σύνηθες στη διεθνή ναυτιλία.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται:

Στη μεταφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG),

Στη μεταφορά λοιπών αερίων,

Στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων,

Στη μεταφορά ξηρού φορτίου.

Ωστόσο, η στρατηγική κατεύθυνση είναι σαφώς προσανατολισμένη προς τον ενεργειακό τομέα. Αυτή η στρατηγική εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης και της αυξανόμενης σημασίας του LNG ως καυσίμου-γέφυρα. Μέσω της ενίσχυσης του στόλου ενεργειακών πλοίων και της χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος επιδιώκει:

Σταθερότερες μακροπρόθεσμες ναυλώσεις,

Μείωση έκθεσης σε κυκλικές αγορές όπως τα containerships,

Ενίσχυση της θέσης του στον τομέα της μεταφοράς καθαρής ενέργειας.

Συνολικά, η Capital Clean Energy Carriers Corp. εμφανίζεται ως ένας ναυτιλιακός όμιλος σε φάση στρατηγικής μετάβασης: από ένα διαφοροποιημένο μοντέλο δραστηριοτήτων προς μια περισσότερο εξειδικευμένη, ενεργειακά προσανατολισμένη επιχειρηματική ταυτότητα, με στόχο τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και την κεφαλαιακή πειθαρχία.