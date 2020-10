Τεχνική Ολυμπιακή: Πού ρίχνει τη ρευστότητα από το Πόρτο Καρράς

Στη ναυτιλία καθώς και στην αξιοποίηση ευκαιριών, που προκύπτουν στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων σχεδιάζει να επενδύσει μέρος της ρευστότητας που απέκτησε από την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς, η Τεχνική Ολυμπιακή.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης αποφάσισε στις 2 Ιουλίου να ιδρύσει δύο εταιρείες στην Κύπρο, με δραστηριότητες την ναυτιλία και την αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, διότι και οι δύο τομείς παρουσιάζουν, όπως αναφέρεται, ευνοϊκές ευκαιρίες.

Στην παραπάνω κατεύθυνση ιδρύθηκε ήδη από την TO International Holding, θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής στην Κύπρο, η οποία κατείχε τις συμμετοχές στις εταιρείες του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς, η πρώτη θυγατρική με την επωνυμία «T.O. Shipping Ltd». Θα ακολουθήσει η σύσταση της PFC Premier Finance Corporation Ltd, η οποία θα δραστηριοποιείται στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όπως αναφέρεται σκοπός της σύστασης των δύο εταιρειών είναι η αξιοποίηση της ρευστότητας που διαθέτει η T.O. International Holding από την πώληση των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ.

Ο όμιλος επιδιώκει την επέκταση των δραστηριοτήτων του, εντός και εκτός Ελλάδος, σε τομείς όπως ο τουρισμός, η «πράσινη» ενέργεια και το Real Estate (επένδυση ή και ανάπτυξη). Πιθανότατα, η PFC Premier Finance Corporation, που θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα εστιάσει στην αγορά ακινήτων από πλειστηριασμούς ή στην αγορά δανείων με εξασφαλίσεις επί ακινήτων.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής, ο όμιλος στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει, σε συνδυασμό με τη τρέχουσα σημαντική ρευστότητα του, επιδιώκοντας την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στους προαναφερθέντες τομείς.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος διατηρεί ρευστότητα από συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητες (Πόρτο Καρράς) που ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ, ενώ μένει να οριστικοποιηθεί το τίμημα πώλησης του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση του αναλυτικού οικονομικού, λειτουργικού και νομικού ελέγχου (Τεχνική Ολυμπιακή Γιατί καθυστερεί το deal για Πόρτο Καρράς).

Από την πώληση των εταιρειών Πόρτο Καρράς προέκυψε προσωρινό κέρδος 1,85 εκατ. ευρώ για τη μητρική και προσωρινή ζημιά 29,7 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Τέλος, από τον Μάιο του 2020 άρχισαν να συμφωνούνται ατομικοί συμβιβασμοί και από τον Ιούνιο ομαδικοί με τους χρονομισθωτές της Πόρτο Καρράς, για απαιτήσεις από συμβάσεις χρονομίσθωσης, πριν την ειδική εκκαθάριση και πώλησή του asset από την Εθνική στην Τεχνική Ολυμπιακή. Μέχρι σήμερα έχουν συμβιβαστεί, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, η μεγάλη πλειοψηφία των χρονομισθωτών, με συνολικό κόστος συμβιβασμού 6.283.289,69 ευρώ, ενώ είναι σε εκκρεμότητα συμβιβασμοί που, κατ' εκτίμηση, θα έχουν συνολικό κόστος περί τις 590.000 ευρώ.