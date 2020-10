Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παρουσίασε την Νέα Φιάλη της Carlsberg

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παρουσίασε στην ελληνική αγορά τη νέα φιάλη της Carlsberg, της κορυφαίας ποιότητας Δανέζικης Pilsner. Με γνώμονα και το όραμα του ιδρυτή της J.C.Jacobsen, “Carsberg moves us all to better”, η νέα φιάλη Carlsberg αποτελεί ακόμη ένα βήμα σε αναζήτηση του καλύτερου, με ανανεωμένο design και καινοτόμα υλικά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κύριο χαρακτηριστικό της νέας φιάλης και αποτέλεσμα της διαρκούς έρευνας της Carlsberg για καινοτομία, είναι το νέο καπάκι ZerO2 Cap - μια μικρή λεπτομέρεια με μεγάλη σημασία. Ο ειδικός μηχανισμός του απορροφά σταδιακά και αφαιρεί το οξυγόνο που συγκρατείται κατά τη διαδικασία εμφιάλωσης στην κορυφή της φιάλης, διατηρώντας αναλλοίωτη την εκλεπτυσμένη γεύση της μπύρας και προσφέροντας ένα πολύ πιο φρέσκο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η πράσινη φιάλη της Carlsberg έγινε τώρα ακόμη πιο «πράσινη». Η νέα της ετικέτα έχει δημιουργηθεί από ανακυκλώσιμα μελάνια που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, κάνοντας το πράσινο μελάνι ακόμη πιο «οικολογικό». Ο όμιλος Carlsberg αποτελεί τον πρώτο μεγάλο οργανισμό που χρησιμοποιεί αυτού του είδους τα πιστοποιημένα μελάνια, ενθαρρύνοντας έτσι και άλλες μεγάλες εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, πάντα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο για όλους.