Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ το νέο δάνειο 400 εκατ.

Τη στήριξή τους στην ανάπτυξη του ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, αποδεικνύουν έμπρακτα η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Bank of China, με την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ προς τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, οι επικεφαλής των τριών ελληνικών τραπεζών και οι εκπρόσωποι της BOC εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη χρηματοδότηση ενός από τα σημαντικότερα επενδυτικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα στη χώρα. Υπογράμμισαν, επίσης, την ανάγκη σύμπραξης των τραπεζικών ιδρυμάτων, με στόχο τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με τους βέλτιστους και πλέον βιώσιμους όρους.

Το κοινό ομολογιακό δάνειο εξαετούς διάρκειας υπεγράφη από τον ΑΔΜΗΕ και τις τέσσερις πιστώτριες στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 και εκδόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Η έκδοση προορίζεται για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Διαχειριστή και κάλυψη των αναγκών του σε κεφάλαιο κίνησης. Συντονίστρια της έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα και Συνδιοργανώτρια η Τράπεζα Πειραιώς, από κοινού structuring banks. Επιπλέον συμμετέχουσες τράπεζες της έκδοσης είναι η Αlpha Βank και η Bank of China. Επισημαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και κινεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ελληνική αγορά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το πρώτο κοινό δάνειο μεταξύ ελληνικών και κινεζικών τραπεζών, που χρηματοδοτεί μεγάλες πράσινες επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ και της χώρας. Τα έργα των υποθαλάσσιων διασυνδέσεων των νησιών είναι πολλαπλώς ωφέλιμα: Ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια των νησιωτικών περιοχών, επιτρέπουν το «σβήσιμο» των φουγάρων της ΔΕΗ και εξοικονομούν χρήματα από τον φορολογούμενο, αφού με την ολοκλήρωσή τους θα οδηγήσουν σε μείωση των ΥΚΩ κατά 700 εκατ. ευρώ ετησίως. Η κυβέρνηση στηρίζει αυτή την πολιτική και χαίρομαι που τη στηρίζουν και οι τράπεζες, στο πλαίσιο της σύγχρονης αντίληψης για τις πράσινες χρηματοδοτήσεις που επεκτείνονται και στις ΑΠΕ, στη σύγχρονη επεξεργασία των αποβλήτων, στην πράσινη επιχειρηματικότητα γενικότερα».

Ο Πρόεδρος & CEO του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης (φωτό) δήλωσε: «Το νέο κοινοπρακτικό δάνειο 400 εκατ. ευρώ που υπογράψαμε με την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Αlpha Bank και την Bank of China συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ και το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ που υλοποιεί σε βάθος δεκαετίας. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ενεργειακός επενδυτής στη χώρα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι ελληνικές και οι κινεζικές τράπεζες είναι αρωγοί του αναπτυξιακού μας έργου. Με τη χρηματοδότηση αυτή, ο ΑΔΜΗΕ εξασφαλίζει την αναγκαία ρευστότητα για την επίσπευση των έργων του και ταυτόχρονα βελτιώνει τη χρηματοοικονομική του θέση προς όφελος όλων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα».

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας κ. Παύλος Μυλωνάς δήλωσε: «Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από τη νέα ενεργειακή πολιτική της χώρας. Απομακρυνόμαστε από τη «βρώμικη» ενέργεια και πάμε προς την πράσινη ενέργεια. Αυτό απαιτεί τη διασύνδεση της χώρας και ο ΑΔΜΗΕ παίζει αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς, ως Εθνική Τράπεζα, μαζί με τις υπόλοιπες τράπεζες που συμμετείχαν στο κοινοπρακτικό δάνειο, με υπερηφάνεια στηρίζουμε και χρηματοδοτούμε αυτό το έργο, καθώς και τα επόμενα έργα που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια».

Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε με συνέπεια επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των υποδομών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της οικονομίας. Θα συνεχίζουμε να ενισχύουμε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα εκείνους που είναι προσανατολισμένοι σε ένα βιώσιμο αύριο, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις δυνατότητες που θα δώσει το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. O μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας σε μια σύγχρονη και βιώσιμη οικονομία, είναι ευκαιρία και κυρίως προϋπόθεση για το αύριο και στην Τράπεζα Πειραιώς πρωτοστατούμε για να τον στηρίξουμε».

Ο CEO της Αlpha Bank κ. Βασίλειος Ψάλτης δήλωσε: «Για εμάς στην Αlpha Bank, η υποστήριξη του ενεργειακού μετασχηματισμού στη χώρα μας αποτελεί στρατηγική επιλογή και την υπηρετούμε με συνέπεια, ακόμα και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που προκαλεί η πανδημία. Είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο νέο κοινοπρακτικό Δάνειο του ΑΔΜΗΕ για τη στήριξη του αναπτυξιακού του προγράμματος και ευχαριστούμε τη Διοίκησή του για αυτό. Οι στόχοι είναι κοινοί:

• Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η στήριξη της πράσινης οικονομίας, με πιο καθαρή και αποδοτική ηλεκτροδότηση,

• Η διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας, ως προϋπόθεση για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη στη χώρα μας, και, τέλος,

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τη μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Πρόκειται για μία εθνικής σημασίας πρωτοβουλία, την οποία ως Αlpha Bank στηρίζουμε αποφασιστικά!».

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Bank of China Λουξεμβούργου, κ. Guo Zhiyao δήλωσε: «Η συμμετοχή της Bank of China στο νέο κοινοπρακτικό δάνειο του ΑΔΜΗΕ υπογραμμίζει, όχι μόνο τη μακροχρόνια υποστήριξή μας προς την Εταιρεία, αλλά και τη δυνατότητα της BOC να είναι παρούσα στις χρηματοδοτήσεις σημαντικών αναπτυξιακών έργων στην ελληνική οικονομία. Αυτή η πρώτη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και κινεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ελληνική αγορά η οποία αισιοδοξούμε ότι θα αποτελέσει το εφαλτήριο της συνεργασίας μεταξύ των τραπεζικών κλάδων των δύο κρατών. Η Bank of China θα αναπτυχθεί περαιτέρω στην τοπική αγορά με στόχο να χτιστούν γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα στον χρηματοπιστωτικό τομέα».