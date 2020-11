Πρόταση της Optima Bank για τη διάσωση της Notos Com

Νέους τρόπους εξυγίανσης του ομίλου Notos Com αναζητούν οι πιστώτριες τράπεζες, μια και το βρετανικό fund M&G παραμένει ως αδρανής εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες του euro2day.gr, υπήρξε πρόταση της Optima Bank να αναλάβει τον δανεισμό του εμπορικού ομίλου (που μετακύλισε από την Pillarstone στο fund Μ&G), χωρίς ωστόσο τη δέσμευση εκχώρησης ενδιάμεσης χρηματοδότησης και επιπλέον ζητώντας αυξημένες εξασφαλίσεις.

Η παραπάνω πρόταση τροποποιεί ουσιωδώς τους αρχικούς όρους εξυγίανσης του ομίλου, όπως τουλάχιστον είχε συμφωνηθεί ως μοντέλο με την Pillarstone και διατηρήθηκε και με το βρετανικό fund. Υπενθυμίζεται πως το Μ&G fund επιδίωξε διαπραγματεύσεις με τις εγχώριες πιστώτριες τράπεζες για επιπλέον «κούρεμα» του χρέους, χωρίς αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι το ύψος των δανείων του ομίλου ανέρχεται σε 145 εκατ. ευρώ ενώ επιπλέον ποσό 80 εκατ. ευρώ περίπου έχουν περάσει στις τράπεζες μέσω SPVs που έχουν ως εξασφάλιση ακίνητα της Notos Com.

Υπό το πρίσμα της πρότασης της Optima Bank, αναθεωρούνται οι παραπάνω εξασφαλίσεις, γεγονός που δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται οι πιστώτριες τράπεζες, καθιστώντας το όλο εγχείρημα τρίτης μεταβίβασης του δανεισμού της Notos Com και εισόδου στρατηγικού επενδυτή, άδηλο.

Πέρα ωστόσο από την παραπάνω εξέλιξη, η συμφωνία εξυγίανσης του ομίλου παραμένει εκκρεμής και στο σκέλος της χρηματοδότησης. Ως γνωστόν, η Pillarstone κατέβαλε αρχικώς 7 εκατ. ευρώ, με την υποχρέωση να καταβάλει ισόποσο κεφάλαιο με την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Μετά την αποχώρησή της, η συγκεκριμένη ευθύνη μεταφέρθηκε στο M&G, το οποίο εφόσον «εγκατέλειψε» τους όρους της αρχικής συμφωνίας, δεν κατέβαλε και τη συμπληρωματική χρηματοδότηση.

Το 2019 ο όμιλος Notos Com παρουσίασε μικρή αύξηση πωλήσεων στα 126,701 εκατ. ευρώ από 122,043 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2018, ενώ οι ζημιές ανήλθαν σε 9,292 εκατ. ευρώ και η αρνητική καθαρή θέση του ομίλου διαμορφώθηκε στα 8,934 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η Notos Com διατηρεί συμμετοχές ύψους 35% στο εμπορικό κέντρο One Salonica (την πλειοψηφία του οποίου διατηρεί ο όμιλος Φάις) και συμμετοχή 50% στο πολυκατάστημα Notos Com, που είχε δημιουργηθεί στο εμπορικό κέντρο Sofia Ring Mall στη Βουλγαρία (συμφερόντων του εφοπλιστή Κούστα και του ομίλου Φoυρλή).