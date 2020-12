Επεκτείνουν τη συνεργασία τους το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Building Technology Transfer and Acceleration Capacity in Greek Universities and Research Centers», επεκτείνοντας τη συνεργασία τους για την υποστήριξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την εναρκτήρια εκδήλωση μίας σειράς workshops που έχουν σχεδιαστεί από το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση, τα οποία θα υλοποιηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, με στόχο την ανάπτυξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ουσιαστική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει γύρω από τη δημιουργία Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Offices - TTOs) στα ελληνικά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, να αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους και να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν τη διαδικασία σύστασης, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας ενός τέτοιου γραφείου.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Δρ. Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, εντάσσοντας την πρωτοβουλία στο σύνολο των δράσεων που έχει αναλάβει το Ίδρυμα προκειμένου να υποστηρίξει την καινοτομία, τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες. Το Ίδρυμα Ωνάση στέκεται αρωγός της έρευνας και της καινοτομίας μέσα από την έμπρακτη υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Συμμετέχει στο Uni.Fund και σε άλλα Funds χρηματοδότησης διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας. Έχει δώσει περισσότερες από 150 υποτροφίες τα τελευταία χρόνια στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, επιστήμης των δεδομένων και καινοτομίας. Έχει δημιουργήσει επιταχυντή σε συνεργασία με το New Museum στη Νέα Υόρκη με έμφαση στις διεπιστημονικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, τεχνητής νοημοσύνης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο κος Παπαδημητρίου τόνισε ότι τo Ίδρυμα Ωνάση αντιλαμβάνεται την κοινωφέλεια ως επένδυση στους ανθρώπους, στις ικανότητές τους, στα διανοητικά τους δημιουργήματα, στα όνειρά τους. Με την πρωτοβουλία υποστήριξης της μεταφοράς τεχνολογίας που πραγματοποιεί το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με το Uni.Fund, φέρνουμε μαζί τον ερευνητικό και τον ακαδημαϊκό κόσμο, τις ερευνητικές υποδομές και τα κεφάλαια καινοτομίας. Αποδεικνύουμε έτσι έμπρακτα ότι μαζί έχουμε τις δυνάμεις όχι απλώς για να ανατρέψουμε το brain drain, αλλά για να πετύχουμε το ideas gain που η οικονομία και κοινωνία ζητούν.

O υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγητής Βασίλης Διγαλάκης επισήμανε ότι, ενώ η ελληνική έρευνα καταγράφει διαρκώς σημαντικές επιτυχίες -γεγονός που αποτυπώνεται και στους διεθνείς δείκτες-, η παραγόμενη γνώση δεν αξιοποιείται με την ίδια επιτυχία. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για να επιτευχθεί η σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία και την πραγματική οικονομία, εκπληρώνοντας έτσι και την τρίτη αποστολή της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο κ. Διγαλάκης αναφέρθηκε σε σημαντικές τομές που θα εισαχθούν με τον νέο νόμο-πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, ο οποίος πρόκειται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα. Μια τέτοια τομή είναι η θεσμοθέτηση των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και η υποστήριξή τους με σημαντικά κονδύλια σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε ακόμη σε σειρά πρωτοβουλιών, που αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάπτυξη της καινοτομικής ικανότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως είναι η συνεργασία στο πλαίσιο HE Innovate με τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία, το Orange Grove και το Amsterdam Center for Entrepreneurship, αλλά και η συνέργεια με την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των TTOs, του Ιδρύματος Ωνάση και του Uni.Fund.

Ο κ. Χρίστος Δήμας, υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπεύθυνος για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογία, επεσήμανε ότι στρατηγική προτεραιότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελεί η προώθηση ουσιαστικών εργαλείων και πολιτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας. Σε αυτό το μίγμα πολιτικής για την ενίσχυση της Έρευνας εντάσσεται και η καλλιέργεια συνθηκών για την αποτελεσματική Μεταφορά Τεχνολογίας. Η Μεταφορά Τεχνολογίας είναι η διαδικασία με την οποία μεταφέρεται η Τεχνολογία από τους Οργανισμούς και τις Ομάδες στις οποίες αναπτύσσεται, σε μια ευρύτερη γκάμα χρηστών που θα τη μετατρέψουν σε Προϊόντα & Υπηρεσίες. Στόχος της Πολιτείας είναι να δημιουργηθούν οι προοπτικές σύνδεσης της έρευνας των Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ με την πραγματική οικονομία, γι’ αυτό και τα δύο συναρμόδια Υπουργεία βρίσκονται σε στενή συνεργασία.

Τη διεθνή διάσταση του θέματος παρουσίασαν στην εκδήλωση με σχετικές εισηγήσεις η καθηγήτρια Fazilet Vardar Sukan, διευθύντρια του Sabanci University SUNUM Nanotechnology Research Center και μέλος του EPO Academy Advisory Board και ο Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός, Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου για την Έρευνα και την Καινοτομία του Technical University of Munich (TUM).

Η κα Vardar αναφέρθηκε στη συμβολή των ΤΤΟs στη δημιουργία κοινωνικο-οικονομικής προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας. Παρουσίασε την εξέλιξη του ρόλου των ΤΤΟs, τονίζοντας ότι αυτά πλέον καλούνται να ανταποκριθούν συνδυαστικά στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την επιχειρηματική εκπαίδευση των ερευνητικών ομάδων, την ωρίμανση των ιδεών τους για την έξοδο στην αγορά, αλλά και τη σύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα ο κ. Παπαδερός αναφέρθηκε στο επιτυχημένο παράδειγμα του Technical University of Munich, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας ενός οικοσυστήματος στο πλαίσιο του οποίου η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα συνδέεται και συνεργάζεται με την αγορά, τις μεγάλες αλλά και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ανέλυσε επίσης τη δομή ενός ΤΤΟ και έκανε αναφορά στους δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου.

Στην εκδήλωση επίσης συμμετείχαν με εισηγήσεις ο Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Ίδρυμα Ωνάση, και ο κ. Κωνσταντίνος Λαύκας, Partner του Uni.Fund, οι οποίοι αναφέρθηκαν αντίστοιχα στην ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τα ΤΤΟs και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα Tech Transfer Fund στην ενίσχυση της Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κ. Σπυρίδων Φλογαΐτηςκ Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, και ο κ. Ιωάννης Κατσογιάννης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Από τις τοποθετήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών προέκυψε ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μια σημαντική δυναμική για τη σύνδεση της έρευνας που παράγεται στην Ελλάδα με την αγορά και την πραγματική οικονομία, η οποία υλοποιείται -σε πολιτικό επίπεδο- με συνέργειες και πρωτοβουλίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Ανάπτυξης, αλλά και μέσω της ενεργοποίησης του ελληνικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη αξιοποιηθεί σε άλλες χώρες, διαμορφώνεται ένας διττός στόχος για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, τα οποία καλούνται: α) να προστατεύσουν και να αξιοποιήσουν τη διανοητική ιδιοκτησία, αυξάνοντας τον αριθμό των πατεντών που κατατίθενται, και το ποσοστό αυτών που μετατρέπονται σε πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες που βγαίνουν στην αγορά και β) να στηρίξουν την ίδρυση τεχνοβλαστών και να προσφέρουν υπηρεσίες ωρίμανσης των ερευνητικών ιδεών και ομάδων και ανάπτυξης σχέσεων με την αγορά, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς και την πραγματική οικονομία.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων Πρυτάνεις και μέλη των Διοικήσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, μέλη της ευρύτερης ελληνικής πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας και εκπρόσωποι φορέων που ενδιαφέρονται για τη Μεταφορά Τεχνολογίας και την ανάπτυξη δομών στήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας.

H πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ινστιτούτο για την Πνευματική Ιδιοκτησία και την Καινοτομία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.