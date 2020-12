Ομιλος Mitsis Hotels: Βλέπει επιστροφή στα μεγέθη του 2019 από το 2023

Από το 2023 βλέπει επιστροφή στα οικονομικά μεγέθη του 2019 ο όμιλος Mitsis Hotels, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η πανδημία, όπως ήταν αναμενόμενο, έπληξε τα έσοδα και τα EBITDA του ομίλου για το 2020, τα οποία θα μειωθούν κατά 70% σε σύγκριση με το 2019 και ουσιαστικά τα αποτελέσματα θα ξεπεράσουν αυτά του 2019 το 2023, εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με το business plan.

O όμιλος Μήτση, που ελέγχει 17 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα, κατέγραψε το 2019 συνολικό τζίρο ύψους 145,195 ευρώ έναντι 131,135 ευρώ το 2018 (+9,68% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος). Ο κύκλος εργασιών του ξενοδοχειακού τομέα ανήλθε στα 144,867 εκατ. ευρώ έναντι 130,832 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Τα EBIΤDA (πριν από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων και προβλέψεις) ήταν ύψους 38,3 εκατομμυρίων ευρώ, δηλ. υψηλότερα από το προηγούμενο έτος κατά 7,31 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση 23,57%.

Τα κέρδη προ φόρων βρέθηκαν στα 14,757 εκατ. ευρώ από ζημίες 7,819 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν και τα κέρδη μετά φόρων έκλεισαν στα 12,35 εκατ. ευρώ από ζημίες 8,92 εκατ. ευρώ το 2018.

Για το 2020, ο όμιλος προϋπολογίζει έσοδα ύψους 42,4 εκατ. ευρώ και EBITDA 11,30 εκατ. ευρώ ενώ για το 2021 έσοδα ύψους 120,167 εκατ. ευρώ και EBITDA 23,117 εκατ. ευρώ. Το 2023 τα έσοδα θα ανέβουν στα 151,78 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στα 44,715 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος MITSIS HOTELS περιελήφθη για την υπεύθυνη λειτουργία του στις 25 “The Most Sustainable Companies in Greece 2020”, όπως ανακοινώθηκε σε επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020”, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου από το QualityNet Foundation υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Το σχετικό βραβείο προστίθεται σε μια σειρά βραβεύσεων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς όπως Travelife Gold, Green Key, Blue Flag, TÜV Nord ISO 22000 & 14001 και Bravo Sustainability Awards για την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών και την ευρύτερη συνεισφορά του στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Με προτεραιότητα την ποιότητα στη φιλοξενία, ο Όμιλος MITSIS HOTELS ξεχώρισε, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, ως ο μοναδικός Ξενοδοχειακός Όμιλος για τις επιδόσεις του βάσει της τεχνικής αξιολόγησης σε 20 κριτήρια από το Sustainability Performance Directory, μαζί με τις κορυφαίες εταιρείες των σημαντικότερων κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΥΓΕΙΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΑΕΓΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, ΤΙΤΑΝ, IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ, INTERAMERICAN, LIDL HELLAS & ΣΙΑ, MSD MERCK SHARP & DOHME, POLYECO, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΦΕΤ, GENESIS PHARMA, ΜITSIS HOTELS, ALUMIL, ΟΠAΠ, MΕΓΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ.

«Προορισμός μας είναι η Βιώσιμη Φιλοξενία με την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παραμένοντας πιστοί στην κοινωνική μας ευθύνη και διασφαλίζοντας ήθος και διαφάνεια σε όλες μας τις λειτουργίες. Βελτιώνουμε κάθε χρόνο τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, έχουμε κάνει άλματα στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και συμβάλλουμε ενεργά στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Η βιωσιμότητα είναι μοχλός ανάπτυξης και βασικό κριτήριο για την ανταγωνιστικότητά μας.», σημειώνει ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος δημοσίευσε τον πρώτο του Κοινωνικό Απολογισμό για το 2019, που περιέχει το σύνολο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Περιβαλλοντικών πρακτικών του, καθώς και τις οικονομικές επιδόσεις, τις μεγάλες επενδύσεις ανακαινίσεων και τα επιχειρηματικά του έργα, σε μια χρονική περίοδο όπου η στροφή του τουρισμού από την ποσότητα στην ποιότητα και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αναδεικνύονται πιο επίκαιρες από ποτέ.