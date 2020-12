Τεχνική Ολυμπιακή: Η Klaipeda Maritime απέκτησε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." ανακοίνωσε ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή αυτής με την επωνυμία "T.O. SHIPPING LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD) συμμετείχε με ποσοστό 15% στη σύσταση της εταιρείας ΚLAIPEDA MARITIME LLC με έδρα τις νήσους Μάρσαλ, η οποία (ΚLAIPEDA MARITIME LLC) απέκτησε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Λιβερίας, 6.050 TEU και έτους ναυπήγησης 2001 το οποίο θα μετονομαστεί σε TORRANCE.

Για την ως άνω συμμετοχή της η "T.O. SHIPPING LTD" κατέβαλε ποσό ανερχόμενο σε USD 1.989.525.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.