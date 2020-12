H Epsilon Net απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work

Η Epsilon Net ανακοινώνει ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

H Epsilon Net διαγράφει τα τελευταία χρόνια μια πορεία σημαντικής ανάπτυξης. Η πιστοποίηση του Great Place to Work αντανακλά το υψηλό επίπεδο αποδοχής του εταιρικού οράματος και την προσπάθεια για να διαμορφωθεί μια εργασιακή κουλτούρα που με σεβασμό στον εργαζόμενο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη στόχων των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό, η Epsilon Net έχει εφαρμόσει μια σειρά ενεργειών και προνομίων με τις οποίες αποδεικνύει έμπρακτα στους εργαζομένους της, την αναγνώριση της συμβολής τους στην επιτυχία της Εταιρείας.

H Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Epsilon Net, κα Βασιλική Αναγνώστου δήλωσε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί την κορύφωση σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την Epsilon Net με σημαντικές κατακτήσεις, όπως την εισαγωγή του Ομίλου στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, την πιστοποίησή μας ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και την ένταξη της Data Communication στον Όμιλο Epsilon Net. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι που η προσήλωσή μας στις εργασιακές αξίες αντικατοπτρίζεται στο χαμόγελο των εργαζομένων μας. Παραμένουμε μια ενωμένη ομάδα με κοινά όνειρα. Οι άνθρωποί μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας αυτής της Εταιρείας και το motto μας το αποδεικνύει: We love technology, but we love our people more».