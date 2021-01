Κλείνει το Notos Home στο Μαρούσι

Δύο χρόνια περίπου μετά το κλείσιμο του καταστήματος Notos Home που λειτουργούσε στο ιστορικό ακίνητο της πλατείας Κοτζιά, η Νotos Com Συμμετοχές αποσύρει το γνωστό σήμα οικιακού εξοπλισμού του χαρτοφυλακίου της και από το Golden Hall.

Το κατάστημα αναμένεται να κλείσει μέσα στις προσεχείς εβδομάδες, απόφαση που ήταν ειλημμένη από την περίοδο που έκλεισε η ναυαρχίδα του σήματος, στο πλαίσιο αναδιάταξης των δραστηριοτήτων του ομίλου και της στρατηγικής που υπαγόρευε η τάση τα είδη εξοπλισμού σπιτιού να κινούνται πιο αποδοτικά μέσω του online καναλιού. Είχε αποφασιστεί λοιπόν να μην ανανεωθεί η 12ετής σύμβαση μίσθωσης με τη Lamda Development, που λήγει οσονούπω.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα η Notos Com διατηρεί δίκτυο πολυκαταστημάτων Notos Com σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Καλαμάτα. Όταν αποφάσισε τον Ιανουάριο του 2019 τη διακοπή λειτουργίας του notoshome στην πλατεία Κοτζιά, είχε προκαλέσει αίσθηση καθώς πρόκειται για επένδυση που είχε κάνει το 2002 από κοινού με την Κλαουδάτος, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης της πρώην αλυσίδας Λαμπρόπουλος. Το Notos Home στο Golden Hall, που αναμένεται να αποσυρθεί, λειτουργεί όσο και το εμπορικό κέντρο, από το 2008. Στον χώρο που απελευθερώνει, αναμένεται η είσοδος νέου retailer αλλά η Notos Com θα διατηρήσει ισχυρή παρουσία με καταστήματα όπως Gant, Lacoste, Trussardi, La Martina.

Στελέχη της εταιρείας διατείνονται ότι οι παραπάνω εξελίξεις δεν σχετίζονται με το σχέδιο αναδιάρθρωσης που επιχειρείται στον όμιλο -και εκ των πραγμάτων επιταχύνει η επίπτωση της πανδημίας. Μέχρι πρότινος η συμφωνία με τη M&G δεν είχε προχωρήσει σε επόμενο στάδιο, αν και το βρετανικό fund είχε εμπλακεί στο σχέδιο εξυγίανσης του ελληνικού ομίλου από το 2019, αναλαμβάνοντας τον δανεισμό του από την Pillarstone, που αποφάσισε να αποεπενδύσει.

Η M&G, που με τη σειρά της φέρεται να επιχείρησε καλύτερη συμφωνία με τις τράπεζες, για το χρέος που της μεταβιβάστηκε (σημειώνεται ότι τραπεζικός δανεισμός και ομολογιακά δάνεια ξεπερνούσαν τα 170 εκατ. ευρώ 31.12.2019), σύμφωνα με πληροφορίες συμμετέχει στις συζητήσεις που διεξάγονται αυτό το διάστημα για προώθηση του σχεδίου εξυγίανσης και χρηματοδότηση της δραστηριότητας της Notos Com.

Αναζητείται επενδυτικό σχήμα για επικαιροποίηση της συμφωνίας, ενώ όπως έχει γράψει το Euro2day.gr συζητείται και πρόταση της Οptima Bank. Ζητούμενο για την εταιρεία είναι η ενίσχυση της ρευστότητάς της, ειδικά μετά το πολύμηνο lockdown του 2020 που έπληξε τη δραστηριότητα σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο, όπου δραστηριοποιείται.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Pillarstone, που μεταφέρθηκε στην M&G, η Notos είχε προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακού δανείου 15 εκατ. ευρώ για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητάς της, εκ των οποίων εκταμιεύθηκαν μόνο τα 7 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2019. Οι πληροφορίες θέλουν εντός των επόμενων δύο μηνών να ολοκληρώνεται η εκταμίευση και του υπόλοιπου ποσού, καθώς αυτό το διάστημα μελετάται τεχνικά η διαδικασία μεσούσης της διαπραγμάτευσης για την οριστικοποίηση του επενδυτικού σχήματος που θα οδηγήσει την εταιρεία στην «επόμενη μέρα».

Με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της, η Notos Com εμφάνισε μικρή αύξηση πωλήσεων στο εσωτερικό κατά 3,8%, ενώ το EBITDA ήταν θετικό, στα 10,5 εκατ. ευρώ (λόγω και της εφαρμογής του ΙFRS 16).

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 126,701 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημιές σε 9,292 εκατ. ευρώ και η αρνητική καθαρή θέση του ομίλου διαμορφώθηκε στα 8,934 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι η Notos Com δραστηριοποιείται στους κλάδους καλλυντικών, ένδυσης/υπόδησης και πολυκαταστημάτων. Συμμετέχει με 35% στο εμπορικό κέντρο One Salonica και δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία μέσω του 50% που κατέχει στη Sofia Department Stores, που αναπτύσσει το εμπορικό κέντρο Sofia Ring Mall. Eπίσης η Notos Com διαθέτει πελάτες στο εξωτερικό, τις πρώην θυγατρικές της, σε Κύπρο, Μάλτα, Βουλγαρία, για μέρος μόνο των σημάτων που διαχειρίζεται.