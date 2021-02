Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας φτάνουν οι συνδέσεις οπτικής ίνας

Η ανάγκη για σύνδεση στο Ιnternet πολλών συσκευών ταυτόχρονα, που ήταν αποτέλεσμα του lockdown, οδήγησε τους καταναλωτές στην αναζήτηση λύσεων για πιο γρήγορο Ιnternet στο σπίτι, κάτι που προσφέρει η οπτική ίνα.

Η δυνατότητα σύνδεσης με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (Fiber to The Home) άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής, σύμφωνα και με τα στοιχεία από τη δράση Super Fast Broadband, το κουπόνι δηλαδή υπερυψηλής ευρυζωνικότητας, το οποίο παραχωρείται σε πολίτες και επιχειρήσεις που κατοικούν σε περιοχές όπου αναπτύσσονται, με ιδιωτικές επενδύσεις, υποδομές ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες προχωρούν στην ανάπτυξη οπτικής ίνας σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η δράση Super Fast Broadband

Η επέκταση του προγράμματος έως τον Μάρτιο του 2022 ήταν αποτέλεσμα της ιδιαίτερα χαμηλής ζήτησης από το 2018 που ξεκίνησε η υλοποίησή του έως και τις αρχές του 2020 που ξεκίνησε το πρώτο καθολικό lockdown.

Σε αυτό σημαντικό ρόλο βέβαια έπαιξε και το γεγονός ότι αρχικά οι επενδύσεις των εταιρειών ήταν σχεδόν μηδενικές, με αποτέλεσμα και το δίκτυο ιδιαίτερα περιορισμένο.

Σήμερα υπάρχουν 27.000 ενεργές συνδέσεις οπτικής ίνας και από το πρόγραμμα των συνολικά 50 εκατ. ευρώ έχουν απορροφηθεί περίπου 10 εκατ. ευρώ. Όσοι επιλέγουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα λαμβάνουν επιδότηση συνολικής αξίας 360 ευρώ για διάστημα 24 μηνών.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα επιδοτεί τις συνδέσεις FTTH με το ποσό των 13 ευρώ ανά μήνα για δύο χρόνια, αλλά και το κόστος σύνδεσης με το ποσό των 48 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο μια σύνδεση FTTH της τάξης των 100 Mbps είναι στα ίδια επίπεδα ή ελαφρώς πιο ακριβή από μια σύνδεση VDSL.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, οι συνδέσεις εκτοξεύτηκαν από την 1η Απριλίου 2020, που ήταν μόλις 5.800 συνδέσεις, έως και 8 Φεβρουαρίου 2021, που άγγιξαν τις 27.000 ενεργές συνδέσεις.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση του προγράμματος, δρομολογεί εκστρατεία επικοινωνίας στα ΜΜΕ, ύψους 160.000 ευρώ, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την προσφορά επιδότησης νέων γραμμών υπερυψηλής ταχύτητας σε πρώην λευκές περιοχές χαμηλού εμπορικού ενδιαφέροντος

Η πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης

Πρόγραμμα τύπου «Εξοικονομώ» και στις τηλεπικοινωνίες και συγκεκριμένα στην οπτική ίνα στο σπίτι προβλέπει πρόταση που έχει κατατεθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Η πρόταση αφορά των εκσυγχρονισμό των ακινήτων και προβλέπει επιδότηση σε μία πολυκατοικία που επιθυμεί να τοποθετήσει οπτική ίνα.

Ο βασικός στόχος είναι να δημιουργηθούν "Fiber Ready” κτίρια κατοικιών, προκειμένου η εγκατάσταση των νέων συνδέσεων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home - FTTH) να γίνεται απρόσκοπτα.

Με το πρόγραμμα επιδότησης θα μπορούν να εγκαθίστανται τα απαραίτητα δίκτυα στην πολυκατοικία και σε όλους τους ορόφους και στη συνέχεια, όποιος θέλει να κάνει μια σύνδεση οπτικής ίνας θα καλείται απλά να ολοκληρώσει την τελική σύνδεση από τον όροφο στο διαμέρισμά του. Έτσι, εκτιμάται ότι θα ξεπεραστεί ένα ακόμη εμπόδιο για τη μεγαλύτερη υιοθέτηση των συνδέσεων FTTH στα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι κινήσεις των παρόχων

Όλο και περισσότερα νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες που προσφέρει η οπτική ίνα στο σπίτι καθώς υλοποιεί κάθε χρόνο επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ κυρίως σε οπτική ίνα στο σπίτι και 5G.

Η Cosmote έχει δώσει πρόσβαση σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι μέσω του Δικτύου Cosmote Fiber σε 325.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Έχοντας φτάσει τον στόχο των 300.000 νοικοκυριών κι επιχειρήσεων -που είχε θέσει για το τέλος του 2020-, συνεχίζει τις σχετικές επενδύσεις έχοντας ενεργοποιήσει ακόμα 14 περιοχές στην ελληνική επικράτεια.

Έτσι δυνατότητα σύνδεσης έχουν πλέον η Ορεστιάδα, η Φλώρινα, τα Γρεβενά, η Ηγουμενίτσα, η Λειβαδιά, ενώ το FTTH επεκτάθηκε σε περισσότερα νοικοκυριά κι επιχειρήσεις της Δράμας και της Καστοριάς.

Η Λάρισα κι η Λέσβος απέκτησαν πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες 100 & 200 Mbps, ενώ στην Πελοπόννησο προστέθηκε το Αίγιο και το Ναύπλιο.

Όσο για την περιφέρεια της Αττικής, δυνατότητα σύνδεσης με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι έχουν οι κάτοικοι των περιοχών Ζωγράφου, Αμπελοκήπων, Ελευσίνας, Λαυρίου και Σπάτων.

Τέλος Ιανουαρίου προστέθηκε η Ηγουμενίτσα και η Λιβαδειά.

Παράλληλα δίκτυο έχει αναπτυχθεί σε:

• Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Δράμα, Καβάλα και Κομοτηνή

• Αττική: Αγία Παρασκευή, Άνοιξη, Διόνυσος, Εκάλη, Καματερό, Κερατέα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη, Πικέρμι, Σαρωνίδα και Χαϊδάρι

• Βόρειο Αιγαίο: Σάμος

• Δυτική Μακεδονία: Καστοριά και Πτολεμαΐδα

• Θεσσαλία: Τρίκαλα

• Κεντρική Μακεδονία: Γιαννιτσά, Έδεσσα, Κιλκίς, Νάουσα και Σέρρες. Στη Θεσσαλονίκη, η υποδομή FTTH έφτασε για πρώτη φορά στο δήμο Επανομής, ενώ στο δήμο Ωραιοκάστρου επεκτάθηκε σε περισσότερα νοικοκυριά κι επιχειρήσεις.

• Κρήτη: Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και νέες περιοχές του δήμου Χανίων

• Νότιο Αιγαίο: Ιαλυσός και δήμος Ρόδου

• Πελοπόννησος: Κόρινθος, Μεσσήνη, Πύργος Ηλείας και Τρίπολη

• Στερεά Ελλάδα: Λαμία και Χαλκίδα

Επόμενος στόχος, όπως διευκρινίζει η Cosmote, είναι οι 500.000 γραμμές σε όλη τη χώρα.

Στη Vodafone, οι ενεργές συνδέσεις φτάνουν σήμερα τις 140.000, με την εταιρεία να έχει θέσει ως στόχο τις 210.000 σπίτια κι επιχειρήσεις μέχρι τον Μάρτιο. Αυτή τη στιγμή παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε Πειραιά, Βύρωνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Η Wind, από την πλευρά της, δεν ανακοινώνει ξεχωριστά νούμερα για τις συνδέσεις Fiber to the Home και Fiber to the Curve (μέχρι την καμπίνα). Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύνολο των σπιτιών και των επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα FFTX ( δηλαδή και των δύο παραπάνω) φτάνει τις 300.000.

Συγκεκριμένα παρέχει σχετική υπηρεσία στον δήμο Αθηναίων, Νίκαια, Κερατσίνι, Ελευσίνα Κορυδαλλός, Μοσχάτο, Ταύρος, Καλλιθέα, Ίλιον, Αιγάλεω, Ηράκλειο, Χαϊδάρι σε τμήμα του Πειραιά, Λάρισα, Κιάτο, Κόρινθος, Λουτράκι, Σπάτα, Αρτέμιδα, Αργος, Αμαλιάδα, Τύρναβο, Ηράκλειο Κρήτης Καλαμάτα και στη Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αμπελοκήπων, Αποστόλου Παύλου, Παύλου Μελά, Νεάπολης Συκιών, Κορδελιού, Μενεμένης Δήμος Τριφυλίας).

Σημειώνεται ότι και οι τρεις πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν υπηρεσίες χονδρικής στους υπόλοιπους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν μία περιοχή την έχει αναλάβει η Vodafone, όπως συμβαίνει με τον Βύρωνα, δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι θα πρέπει υποχρεωτικά να πάρουν υπηρεσίες από τον συγκεκριμένο πάροχο αλλά από εκείνον που το επιθυμούν. Αρκεί, βέβαια, ο τελευταίος να έχει προχωρήσει στην αποκαλούμενη διασύνδεση των δικτύων.

Όμως στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση του και ένας νέος πάροχος, η Inalan, η οποία δημιουργεί το δικό της δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Για τη δημιουργία αυτού του νέου δικτύου, η Inalan σκάβει κανονικά τους δρόμους στις περιοχές που καλύπτει, με το δίκτυό της να διευρύνεται διαρκώς.

Η Inalan είναι μία διαφορετική περίπτωση καθώς αναπτύσσει μόνη το δίκτυό της και παρέχει συνδέσεις FTTH μόνο στους πελάτες της. Το δίκτυο της εταιρείας στην Αθήνα καλύπτει περιοχές στους δήμους Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Γαλατσίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Χαλανδρίου στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι σε τμήματα των περιοχών Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Πολίχνη και Αμπελόκηποι.

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2022 περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σύνδεση μέσω οπτικής ίνας ενώ στόχος όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών είναι μέχρι το 2025 το 50% των ελληνικών νοικοκυριών να έχει αντίστοιχη δυνατότητα.

Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει και με το έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ύψους 870 εκατ. ευρώ, Ultra Fast Broadband (UFBB), το οποίο αφορά στην κατασκευή δικτύων οπτικών ινών στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Σκοπός του έργου, ο διαγωνισμός του οποίου είναι σε εξέλιξη, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ, είναι να καλυφθούν με δίκτυα οπτικών ινών οι περιοχές που έχουν μείνει εκτός του σχεδιασμού των παρόχων, λόγω περιορισμένου εμπορικού ενδιαφέροντος. Το έργο έχει εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία άνω των 810.000 συνδέσεων με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Μbps.

Τι προσφέρει η οπτική ίνα στο σπίτι

Το μεγάλο πλεονέκτημα των FTTH συνδέσεων είναι οι ταχύτητες πρόσβασης που προσφέρουν, οι οποίες μπορούν να φθάσουν το 1 Gbps ή, αν προτιμάτε, τα 1.024 Mbps. Τόσο για την αποστολή δεδομένων (upload) όσο και για τη λήψη δεδομένων (download).

Πέραν των ταχυτήτων, όμως, το FTTH έχει και ορισμένα ακόμη πλεονεκτήματα, όπως είναι η «σταθερότητα» στη σύνδεση και η πολύ χαμηλή «καθυστέρηση», το αποκαλούμενο latency. Για εφαρμογές όπως είναι το online gaming, το χαμηλό latency ενδεχομένως να είναι σημαντικότερο ακόμη και από τις εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.

Θεωρητικά, οι συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι μπορούν να προσφέρουν ταχύτητες μέχρι 1 Gbps. Προς το παρόν, όμως, Cosmote, Vodafone και Wind έχουν επιλέξει να προσφέρουν πακέτα με τη σύνδεση να είναι είτε στα 100 Mbps (download) και 10 Mbps (upload) είτε στα 200/20 Mbps.