Για έκτη συνεχή χρονιά, η MetLife συμπεριλαμβάνεται στο Δείκτη Ισότητας Φύλων του Bloomberg

Η MetLife, Inc. (NYSE: MET) συμπεριλαμβάνεται για έκτη συνεχή χρονιά στο Δείκτη Ισότητας Φύλων του Bloomberg, σε αναγνώριση των προσπαθειών της για την προώθηση της έμφυλης ισότητας, μέσω της εφαρμογής εταιρικών πολιτικών απασχόλησης, εκπροσώπησης και διαφάνειας.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του Δείκτη Ισότητας Φύλων (Gender Equality Index) του Bloomberg αξιολογούνται εισηγμένες εταιρίες, με βάση τις επιδόσεις τους σε πέντε πυλώνες: την ανάδειξη γυναικών σε ηγετικές θέσεις και την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ταλέντου τους, τη διασφάλιση ισότιμης αμοιβής χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, την κουλτούρα ενσωμάτωσης, την εφαρμογή πολιτικών ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση και την υποστήριξη στις γυναίκες, μέσω των προϊόντων και της εμπορικής τους επικοινωνίας.

«Η ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο του εταιρικού σκοπού της MetLife. Για εμάς αποτελεί το κίνητρο για καινοτομία, για γόνιμες συνεργασίες, αλλά και για επιχειρηματικά αποτελέσματα. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ακόμη πιο εντατικά, για την αναγνώριση και την αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών στο χώρο εργασίας και στην κοινωνία.» δήλωσε ο Michel Khalaf, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife.

Μέσω της Πρωτοβουλίας για την Ισότητα των Φύλων, η MetLife διαμορφώνει μια βιώσιμη, δίκαιη εταιρική κουλτούρα, η οποία προωθεί το σεβασμό και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, εστιάζοντας σε τέσσερις κύριους πυλώνες: ηγεσία, εργασιακό περιβάλλον, αγορά και κοινωνία. Στις δράσεις της περιλαμβάνονται η συνεχής αξιολόγηση δεδομένων σε σχέση με τη διαφορετικότητα, η παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ενσωμάτωσης και καταπολέμησης των προκαταλήψεων, η ανάπτυξη σειράς προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης για τις γυναίκες, καθώς και η εξασφάλιση πολιτικών και παροχών που παρέχουν ευελιξία και υποστηρίζουν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Η MetLife επιδιώκει, επίσης, τη μείωση των εμποδίων και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μέσω του προγράμματος Ενσωμάτωσης και Ανάπτυξης Προμηθευτών, το οποίο υποστηρίζει την καινοτομία στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας. Παρέχοντας εξειδικευμένη καθοδήγηση, το πρόγραμμα συμβάλει στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων μεταξύ των επιχειρήσεων και βοηθά τη MetLife να δημιουργεί ένα ευρύ και διαφοροποιημένο μείγμα προμηθευτών.

Επιπλέον, το MetLife Foundation συμβάλει στην ενίσχυση των ευκαιριών για τις γυναίκες χαμηλού εισοδήματος σε όλο τον κόσμο, μέσω συνεργασιών με φορείς όπως οι Change Machine, Hot Bread Kitchen, SwissContact και Laboratoria.

Η MetLife είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στις ΗΠΑ που υπέγραψε το Σύμφωνο Αρχών για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (U.N. Women’s Empowerment Principles), ενώ συμμετέχει και σε άλλες εξωτερικές πρωτοβουλίες, όπως ο Παγκόσμιος Συνασπισμός Γυναικείας Καινοτομίας του Ο.Η.Ε. (U.N. Women Global Innovation Coalition for Change), Catalyst’s Gender and Diversity KPI Alliance (GDKA), CEO Champions for Change και CEO Action for Diversity and Inclusion.