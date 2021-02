Νέος πρόεδρος στην Ακτωρ Παραχωρήσεις ο Ευ. Μπουλούτας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., θυγατρικής της Ελλάκτωρ, με τον Ευθύμιο Μπουλούτα να αναλαμβάνει πρόεδρος.

Τα μέλη του ΔΣ και τα βιογραφικά

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει διατελέσει Partner στην Grant Thornton, Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Ivestment Group (MIG), Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Popular Bank, Γενικός Διευθυντής της Eurobank ως υπεύθυνος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management και Διευθύνων Σύμβουλος της Ιονικής Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. από το Πανεπιστήμιο Stanford, και Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1977 μέχρι και το 1981 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθερος επαγγελματίας σε μελέτες και κατασκευές ποικίλων τεχνικών έργων, ενώ υπήρξε στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. από το 1981 μέχρι το 1989. Από το 1990 ενετάχθη στον ιδιωτικό τομέα με θέσεις Γενικού Διευθυντή ή Τεχνικού Διευθυντή σε διάφορες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, με αντικείμενο την κατασκευή σύνθετων τεχνικών έργων κάθε μορφής (αυτοκινητόδρομοι ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ, σιδηροδρομικά έργα, Ολυμπιακά έργα, σήραγγες, φράγματα κ.λπ.). Από το έτος 2007 έχει ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση σημαντικών έργων παραχώρησης (ΜΟΡΕΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ κ.λπ.). Είναι επί χρόνια Πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ - Σύμβουλος. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1998 έως το 2007 διατέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε. Από 2007-2018 διατέλεσε μέλος Δ.Σ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε και της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - Σύμβουλος. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής σε πολυεθνικές και εγχώριες εταιρίες σε διάφορους κλάδους της αγοράς. Έχει εργασθεί σε εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνίας, κατασκευής, ταχυμεταφορών και παραχωρήσεων. Από το 1996 κατείχε διευθυντική θέση στον Όμιλο Intracom. Έχει σημαντική εμπειρία στην οργάνωση-παρακολούθηση λειτουργίας οικονομικών τμημάτων, στον έλεγχο-παρακολούθηση εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, σε οικονομοτεχνικές/ χρηματοοικονομικές μελέτες και στον στρατηγικό σχεδιασμό των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.Από το 2008 έως σήμερα είναι Οικονομική και Διοικητική Διευθύντρια σε εταιρείες Παραχώρησης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με ευρύτατη εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής παρακολούθησης έργων Παραχώρησης. Η Μαριλένα Νιτσοπούλου κατέχει BSc. σε Computer Science από το University of London Royal Holloway, PG diploma σε Applied Mathematics University of London Kings College και MSc. σε Operational Research από το University of Strathclyde.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ - Σύμβουλος. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως αντιπρόεδρος και μέλος ΔΣ στην εταιρεία Εργονομία ΑΕ καθώς και ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Εργομετρία ΑΕ. Έως και σήμερα εργάζεται ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τεχνικής και εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Temco AE.