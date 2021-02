Στρατηγική συνεργασία Pobuca και Cosmos Business Systems

Τη στρατηγική συνεργασία της με την Cosmos Business Systems ανακοίνωσε η Pobuca. Καθώς η Pobuca εξελίσσεται σε διεθνή ηγέτη στο Customer Experience και επιδιώκει να επικεντρωθεί το δυνατό περισσότερο στο αντικείμενο της και ενώνει τις δυνάμεις της με την Cosmos Business Systems, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η Cosmos Business Systems έχει πάνω από 30 χρόνια παρουσία ως System Integrator στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά. Ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καλύπτει και τους 4 πυλώνες της τεχνολογίας, δηλαδή τις υποδομές πληροφορικής (IT Infrastructure), τα δίκτυα όλων των τύπων και την ασφάλεια δεδομένων και υποδομών (Networking and Security), τις υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες (IT Services, Managed Services and Consulting) και την παραγωγή λογισμικού για επιχειρήσεις αλλά και το Δημόσιο (Software Development). Η Cosmos έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μεγάλα έργα που αφορούν Υποδομές Data Center, Δίκτυα, Security, Εφαρμογές Λογισμικού, Υπηρεσίες cloud σε επιχειρήσεις του ιδιωτικου αλλά και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Συνεργάζεται με τις κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρείες, όπως η IBM, HPE, HP Inc., Dell, Lenovo, Cisco, Avaya, Huawei, Microsoft, VMware, Oracle, αλλά και με άλλους σημαντικούς οίκους του εξωτερικού.

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει την προμήθεια και υποστήριξη εξοπλισμού υποδομής και των αντίστοιχων αδειών λογισμικού (system software), ενώ παράλληλα θα προωθεί τις λύσεις της Pobuca στο χώρο του CX & Loyalty καθώς και συναφών λύσεων στο πελατολόγιό της. Με αυτό τον τρόπο η Pobuca εξασφαλίζει για τους πελάτες της ανταγωνιστικές τιμές στο hardware και έναν εξειδικευμένο συνεργάτη που μπορεί να προσδώσει προστιθεμένη αξία με άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

"Κάθε στρατηγική συνεργασία μας γεμίζει υπερηφάνεια για τα σημαντικά βήματα που συνεχίζουμε να κάνουμε στην προσπάθεια μας να εδραιωθούμε στην κορυφή των τεχνολογιών Customer Experience (CX) σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να πετύχεις στο εξωτερικό πρέπει να είσαι απόλυτα στοχευμένος σε αυτό που προσφέρεις και να φτιάξεις ένα δίκτυο συνεργατών που να σου παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Με τη συνεργασία μας με την Cosmos Business Systems πετυχαίνουμε και τα δύο, όπου παραχωρούμε την προμήθεια του hardware και system software των πελατών μας σε έναν αξιόπιστο integrator, και παράλληλα αποκτάμε έναν μεταπωλητή του Pobuca platform σε Ελλάδα και Κύπρο. Πιστεύω ότι μόνο μέσα από ανάλογες «συνεργασίες εξειδίκευσης» θα καταφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας να πετύχουν κάτι σημαντικό στις διεθνείς αγορές.", δήλωσε ο κ. Ισίδωρος Σιδερίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Pobuca.