Apple 2026: Ερχεται «τσουνάμι» νέων προϊόντων

Η Apple σχεδιάζει μια φιλόδοξη σειρά νέων προϊόντων που θα κυκλοφορήσουν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου iPhone χαμηλής τιμής, πολλών iPads και αναβαθμισμένων Mac.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η σειρά -που αναμένεται μέχρι την άνοιξη του επόμενου έτους- περιλαμβάνει ενημερώσεις για το tablet και το iPad Air της Apple, καθώς και μια εξωτερική οθόνη Mac, σύμφωνα με άτομα με γνώση του θέματος. Το οικονομικό smartphone, με την ονομασία iPhone 17e, θα είναι η συνέχεια ενός μοντέλου των 599 δολαρίων που παρουσίασε η Apple νωρίτερα φέτος.

Η εταιρεία εργάζεται επίσης σε αναβαθμισμένα MacBook Pro και Air, δήλωσαν οι άνθρωποι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή τα σχέδια είναι ιδιωτικά. Αν και αυτοί οι υπολογιστές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για κυκλοφορία το 2025, η Apple εξετάζει το ενδεχόμενο να τους μεταθέσει για το 2026, είπαν.

Η καταιγίδα προϊόντων στις αρχές του 2026 είναι έτοιμη να ακολουθήσει τον τυπικό φθινοπωρινό κύκλο αναβάθμισης της εταιρείας φέτος. Αυτό το κύμα θα περιλαμβάνει ένα ολοκαίνουργιο, λεπτότερο iPhone 17, καθώς και επανασχεδιασμένα μοντέλα Pro. Θα υπάρξουν νέα ρολόγια Apple Watches entry-level και high-end, αναβαθμισμένα iPad Pro και μια ταχύτερη έκδοση των ακουστικών Vision Pro.

Apple is preparing to launch a new Apple Vision Pro with an M4 chip and a new strap as early as later this year 🚨



The company is also working on a lighter, redesigned model for 2027



Source: @markgurman pic.twitter.com/VSh6kRxJvN