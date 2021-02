Νέο εστιατόριο McDonald’s με Drive Thru στο Ίλιον

Η Premier Capital Hellas συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα για το δίκτυο McDonald’s στην Ελλάδα, με το νέο εστιατόριο στο Ίλιον, το οποίο άνοιξε στις 24 Φεβρουαρίου 2021. Το McDonald’s Ίλιον άνοιξε σε νέα διεύθυνση, Λεωφ. Θηβών 502 και Ιδομενέως 116.

Πρόκειται για το 25ο εστιατόριο McDonald’s που λειτουργεί η Premier Capital Hellas στην Ελλάδα. Η επένδυση για το νέο εστιατόριο ανήλθε σε 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό απασχολούνται 50 εργαζόμενοι.

Η Premier Capital, παρά τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα, παραμένει πιστή στην επενδυτική στρατηγική της για την αγορά, και στέκεται στο πλευρό των τοπικών κοινοτήτων.

Το νέο εστιατόριο McDonald’s Ίλιον ενσωματώνει το πιο πρόσφατο μοντέλο υπηρεσιών ‘Experience of the Future’, φέρνοντας μια σειρά καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη. Το εστιατόριο διαθέτει Drive Thru, χώρο στάθμευσης, καθώς και τέσσερα διπλής όψης μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (kiosks). Τα kiosks είναι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές (οθόνες), τα οποία χειρίζεται προσωπικά ο πελάτης και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μενού του με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην παραγγελία του.

Σύμφωνα με τη Simona Mancinelli, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Premier Capital Hellas που διαχειρίζεται τα εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα, «Εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης της πανδημίας, παραμένουμε πιστοί στη στρατηγική μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε, να ανακαινίζουμε και να αναπτύσσουμε το δίκτυο McDonald’s στην Ελλάδα. Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και την ευκολία μέσω των υπηρεσιών McDrive και McDelivery, ενώ οι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές προσδίδουν στη ακόμα καλύτερη εμπειρία των πελατών μας».

Ο Victor Tedesco, CEO της Premier Capital plc, Developmental Licencee της McDonald’s για την Ελλάδα, προσθέτει «Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες και να συνεχίσουμε να υλοποιούμε επενδύσεις και στρατηγικές. Οι εργαζόμενοι στα εστιατόριά μας εξυπηρετούν τους πελάτες μας με καλό φαγητό γρήγορα και με ασφάλεια, και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εστιάζουμε στο να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα και να προσδιορίσουμε τις ευκαιρίες που θα προκύψουν σε μια εντελώς νέα οικονομία».

Από το 2011 που η Premier Capital ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, έχει επενδύσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ για το άνοιγμα νέων εστιατορίων, την ανακαίνιση υφιστάμενων καθώς και αναβάθμιση υποδομών και τεχνολογίας σε ολόκληρο το δίκτυο.