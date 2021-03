Cosmote: Περισσότερα δωρεάν data και λεπτά ομιλίας, με τις ανανεωμένες υπηρεσίες #PARE

Περισσότερα δωρεάν data και λεπτά ομιλίας προς όλους προσφέρει το WHAT’S UP της COSMOTE με τις ανανεωμένες υπηρεσίες #Pare_kavatza, #Pare_dwse και #Pare_moirase, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όλοι οι συνδρομητές του WHAT’S UP μπορούν να σερφάρουν και να μιλήσουν στο κινητό περισσότερο από ποτέ, τη στιγμή που το χρειάζονται.

Οι συνδρομητές μπορούν να ενεργοποιήσουν την δωρεάν υπηρεσία που τους ταιριάζει καλύτερα, ανάλογα με τις ανάγκες τους:

• To #Pare_kavatza προσφέρει δωρεάν 5GB ή κλήσεις προς όλους, για 1 ώρα. Οι συνδρομητές μπορούν να το ενεργοποιήσουν 2 φορές το μήνα, όποτε το χρειαστούν.

• To #Pare_dwse δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να δώσουν τα sms, λεπτά ή και ΜΒ, που τους περισσεύουν και να πάρουν δωρεάν τετραπλάσια ΜΒ, λεπτά ή SMS. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει 2 φορές το μήνα με ισχύ για 2 ημέρες.

• To #Pare_moirase παρέχει δωρεάν 500ΜΒ για social media και chat εφαρμογές, με κάθε ενεργοποίηση.

Παράλληλα, ο συνδρομητής μπορεί να μοιράσει από 500ΜΒ επιπλέον, για αντίστοιχη χρήση σε 3 WHAT’S UP φίλους του. Το #Pare_moirase μπορεί να ενεργοποιηθεί 1 φορά το μήνα και έχει ισχύ 2 ημέρες.

Η ενεργοποίηση των ανανεωμένων υπηρεσιών #PARE μπορεί να γίνει μέσα από το application του WHAT’S UP.

Περισσότερα για τις υπηρεσίες #PARE του WHAT’S UP στο whatsup.gr.

Οι δυνατότητες που προσφέρει το WHAT’S UP Application

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύριο νέοι χρησιμοποιούν ήδη το WHAT’S UP Application, που είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Google Play, το App Store και πλέον και στο AppGallery. Μέσω του app, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και να ανανεώνουν το υπόλοιπό τους, να ενεργοποιούν υπηρεσίες και πακέτα WHAT’S UP, όπως και τις υπηρεσίες #PARE. Ακόμη, μπορούν να αποκτούν απευθείας κωδικό για να επωφελούνται των διαθέσιμων προσφορών DEALS for YOU και να συμμετέχουν σε ενέργειες του WHAT’S UP EXPERIENCES.

Όσοι κατεβάσουν την εφαρμογή για πρώτη φόρα στο κινητό ή το tablet τους, κερδίζουν αυτόματα 2GB για 7 ημέρες. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται χωρίς κωδικούς, καθώς η εφαρμογή λειτουργεί με αυτόματη αναγνώριση της κάρτας SIM του χρήστη.