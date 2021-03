Ανοίγει 1η Απριλίου το Mitsis Grand Hotel στη Ρόδο

Ο Όμιλος Mitsis Hotels δηλώνει έτοιμος να καλωσορίσει την 1η Απριλίου 2021 τους πρώτους επισκέπτες του στο Mitsis Grand Hotel, το μοναδικό 5* ultra all-inclusive παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην καρδιά της Ρόδου. Τη σκυτάλη για το άνοιγμα θα λάβουν ένα-ένα τα ξενοδοχεία σύμφωνα με τις εξελίξεις σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, με στόχο την ομαλή και ασφαλή επανεκκίνηση του Ελληνικού τουρισμού και την ευρύτερη συνεισφορά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ο Όμιλος έχει την τιμή να είναι Μέγας Χορηγός Φιλοξενίας μεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων: Οι ποδηλατικοί αγώνες ‘Rhodes Grand Prix powered by Mitsis Hotels’ και ‘International tour of Rhodes’ θα διεξαχθούν στο διάστημα 2-12 Απριλίου, με τη συμμετοχή 25 εθνικών ποδηλατικών ομάδων και 280 αθλητών που θα φιλοξενηθούν στο Mitsis Grand Hotel, ενώ η διαδικτυακή διεξαγωγή του Μαραθωνίου ‘Roads to Rhodes’ θα πραγματοποιηθεί για ένα μήνα από τις 9 Απριλίου έως τις 9 Μάιου 2021, με τη συμμετοχή δρομέων από όλο τον κόσμο.

Ακόμη, στα πλαίσια της ασφαλούς επανέναρξης των ταξιδιών, το Mitsis Grand Hotel στη Ρόδο έχει επιλεγεί ως ένα από τα ασφαλέστερα ξενοδοχεία για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος ‘Safe Corridor’, που διοργανώνεται για πρώτη φορά στις 12 Απριλίου από τo Sunweb Group σε συνεργασία με την Transavia και με την έγκριση της Ολλανδικής και Ελληνικής κυβέρνησης. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 8 ημέρες και θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά 187 επιλεγμένοι επισκέπτες, με βάση λεπτομερή και απολύτως ασφαλή πρωτόκολλα υγιεινής που περιλαμβάνουν PCR & Rapid tests πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι.

Με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την πραγματοποίηση ασφαλών και υπεύθυνων ταξιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι επισκέπτες και το προσωπικό άμεσης επαφής θα παραμείνουν αποκλειστικά εντός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα συμβάλλει στην ανάδειξη της χώρας μας ως ασφαλούς προορισμού διακοπών για μια ακόμη φορά και θα σημάνει την έναρξη της τουριστικής περιόδου και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Όπως δήλωσε ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mitsis Hotels, “στηρίζουμε έμπρακτα την επανεκκίνηση του ελληνικού Τουρισμού με τη φιλοξενία εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας και φιλοδοξούμε να ανακτήσουμε την προοπτική μας, κεφαλαιοποιώντας την άριστη εικόνα που ανέδειξε η χώρα μας στη διαχείριση της πανδημίας”.