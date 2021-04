Ποιοι τραπεζίτες θα παρευρεθούν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καλείται να παίξει τον ιμάντα μεταφοράς των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης στην πραγματική οικονομία και μάλιστα με σημαντική και βιώσιμη μόχλευση για να μη χαθεί το στοίχημα των 60 δισ. ευρώ της Ελλάδας 2.0. Η προετοιμασία και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας θα απασχολήσουν τα πάνελ του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με υβριδική μορφή, και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου, 2021 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ειδικά για το τραπεζικό σύστημα, το Φόρουμ έχει προσκαλέσει τους πρωταγωνιστές του εν εξελίξει μετασχηματισμού. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κ. Andrea Enria, θα ξετυλίξει το νέο ρόλο και τα νέα κριτήρια της εποπτείας για ένα πιο σταθερό και βιώσιμο τραπεζικό σύστημα, ύστερα από εμπειρία διαχείρισης της κρίσης από την πανδημία. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, θα συζητήσει εφ όλης της ύλης με τον δημοσιογράφο των Financial Times, Peter Spiegel.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργος Ζαββός, θα ξετυλίξει τη μεταρρυθμιστική στρατηγική της κυβέρνησης.



Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι πρωταγωνιστές της υλοποίησης του τραπεζικού μετασχηματισμού, δηλαδή οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank, κ.κ. Φωκίων Καραβίας, Χρήστος Μεγάλου, Παύλος Μυλωνάς και Βασίλης Ψάλτης, θα αναπτύξουν τις επιμέρους στρατηγικές των επιχειρηματικών τους πλάνων.

Ο κύκλος των συζητήσεων για το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα θα ξεκινήσει την τρίτη ημέρα του Φόρουμ, στις 12 Μαΐου 2021. H επόμενη ημέρα, 13 Μαΐου, θα επικεντρωθεί στο ρόλο της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χρηματοοικονομικό κλάδο, την ανάπτυξη και το ρόλο του ευρώ. Μεταξύ των διακεκριμένων προσωπικοτήτων που θα πάρουν μέρος στη συζήτηση είναι ακόμα οι κ.κ. Benoît Cœuré (Head of the BIS Innovation Hub Bank of International Settlement, France), Gulru Atak (Global Head of Innovation for Treasury and Trade Solutions, CITI, Ireland), Αιμίλιος Αυγουλέας (Chair of International Banking Law and Finance, University of Edinburgh), Klaus Regling (Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας - ESM).

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 6ήμερο Φόρουμ Μαΐου, καθώς και τις 600 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες – επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

