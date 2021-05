«Φιλικό προς το ποδήλατο» το δίκτυο των My market

Η METRO έλαβε την πιστοποίηση «Επιχείρηση φιλική προς το ποδήλατο» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατιστών αποκτώντας το ειδικό σήμα «Cycle Friendly Employer», και αναπτύσσει το πρώτο «Φιλικό προς το ποδήλατο» δίκτυο στην Ελλάδα. Επενδύοντας σε κατάλληλες υποδομές, εκπονεί μία ουσιαστική στρατηγική για την ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου και σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων φιλικό προς το ποδήλατο.

Οπως αναφέρει η εταιρία, οι πρώτες θέσεις στάθμευσης έχουν ήδη τοποθετηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας και στα Κέντρα Διανομής της, και τους επόμενους μήνες, εντός του 2021, θα εγκατασταθούν περισσότερες από 270 πιστοποιημένες θέσεις στάθμευσης σε επιλεγμένα καταστήματα My market, στην Αττική αλλά και σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Για τη METRO και την αλυσίδα καταστημάτων My market, η ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Τα My market άλλωστε, έχουν καθιερώσει την πλατφόρμα φροντίδας ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ προβάλλοντας μια νέα φιλοσοφία καθημερινότητας, βασισμένη στη σωστή, λελογισμένη διατροφή αλλά και στο ευ ζην γενικότερα. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν Εργαζομένους και Πελάτες των My market να χρησιμοποιούν ως μέσο μετακίνησής τους το ποδήλατο, με την υιοθέτηση απλών αλλά σημαντικών μέτρων, ενώ παράλληλα επικοινωνείται & ενθαρρύνεται η ιδέα της χρήσης του ποδηλάτου προάγοντας έναν δραστήριο, φιλικό προς το περιβάλλον, υγιεινό και σύγχρονο τρόπο μετακίνησης για όλη την οικογένεια!

Με την πρωτοβουλία της αυτή, η METRO αναδεικνύει το ποδήλατο ως επιλογή μετακίνησης σε επίπεδο γειτονιάς, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να σταθμεύουν με άνεση και ασφάλεια το ποδήλατό τους όταν κάνουν τα καθημερινά τους ψώνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατάλληλες και ασφαλείς θέσεις στάθμευσης αποτελούν υποδομή πρωταρχικής σημασίας για τους χρήστες ποδηλάτου, ειδικά σε επίπεδο γειτονιάς. Αυτό οδηγεί σταδιακά σε αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου αλλά και στην υπενθύμιση πως το ποδήλατο αποτελεί την πιο λογική, αποδεκτή και πρακτική επιλογή για μετακινήσεις σε κοντινές αποστάσεις.