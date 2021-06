Η οινοποιητική δραστηριότητα της Τήνου ανοίγει φτερά

Εκτενές άρθρο για την εξαιρετική οινοποιητική δραστηριότητα της Τήνου, δημοσίευσε το δημοφιλές περιοδικό Travelandleisure στην ηλεκτρονική του έκδοση, που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.

Στο άρθρο, το περιοδικό μιλά με τοπικούς παραγωγούς, δοκιμάζει τους οίνους και συζητά για την ποιότητα και την παραγωγή.

Εντυπωσιασμένη από την ποιότητά και τον επαγγελματισμό των οινοποιών, η Sara Souli αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι Κυκλάδες δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές για την αμπελουργία. Στην πραγματικότητα όμως, υπάρχουν μέρη της Τήνου που αποτελούν απίθανο μέρος για να καλλιεργήσετε. Ωστόσο, η Τήνος και διπλανά νησιά φιλοξενούν έναν αυξανόμενο αριθμό οινοποιών που αξιοποιούν τη γη για να δημιουργήσουν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κρασιά στην Ελλάδα.

Ο φυσικός οίνος δεν έχει καθιερωμένο ορισμό. Υπάρχουν σχετικοί όροι: τα βιολογικά αναφέρονται στη διαδικασία καλλιέργειας σταφυλιών (χωρίς χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα ή μυκητοκτόνα), ενώ η βιοδυναμική περιγράφει μια μέθοδο ολοκληρωμένης γεωργίας που χρησιμοποιεί φυτικά παρασκευάσματα για τη θρέψη του εδάφους και των αμπέλων. Με τους πιο βασικούς όρους, το φυσικό απλά υποδεικνύει όσο το δυνατόν ελάχιστη παρέμβαση καθ 'όλη τη διαδικασία συγκομιδής και ζύμωσης. Για ορισμένους οινοποιούς, είναι μια φιλοσοφία -μια σχεδόν πνευματική αφοσίωση στη φύση στην πιο αγνή της μορφή…».

