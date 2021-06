«Νέα γενιά» επενδύσεων από την οικογένεια Μαρινόπουλου

Με επενδύσεις στα δίκτυα καταστημάτων Gap και Starbucks -διατηρώντας παράλληλα μειοψηφικό ποσοστό στη Marks & Spencer-, η οικογένεια Μαρινόπουλου επιχειρεί επανατοποθέτηση στον εγχώριο χάρτη του λιανεμπορίου.

Προηγήθηκε μια σειρά επιχειρηματικών ναυαγίων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, από την κατάρρευση της αλυσίδας supermarket Μαρινόπουλος, πριν τη συμφωνία εξυγίανσης με τη Σκλαβενίτης και τη μεταβίβαση της Famar στα επενδυτικά fund York και Elements, μέχρι την αποεπένδυση από τη Sephora και την Grand Optical, αλλά και την αποχώρηση της Fnac στην αρχή της προηγούμενης οικονομικής κρίσης.

Ο νέος επιχειρηματικός κύκλος δεν σχετίζεται ακριβώς με νέα γενιά επενδύσεων αλλά με επενδύσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας εξυγίανσης εγχώριων δραστηριοτήτων στους κλάδους κυρίως ένδυσης και καφέ, που παρέμειναν στον έλεγχο της οικογένειας Μαρινόπουλου, μετά το πολυεπίπεδο deal με τις τράπεζες και την Ι & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε., στον απόηχο της αποχώρησης της Carrefour.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία, στα τέλη του 2016 (υλοποιήθηκε το 2017), προέβλεπε μεταβίβαση της Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ και της Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, που αναπτύσσουν αντίστοιχα τα δίκτυα Starbucks και Gap, στην εταιρεία Αφοί Μαρινόπουλοι, που συμμετείχε στη συμφωνία μαζί με μέλη της οικογένειας και μετόχους της μεταβιβαζόμενης δραστηριότητας στον νέο επενδυτή.

Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για επέκταση των υφιστάμενων συμβάσεων με τις δύο πολυεθνικές Gap και Starbucks.

Ανοιξε e-shop η Gap

Ειδικότερα, στον κλάδο της ένδυσης, η Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, με επικεφαλής μέχρι πρόσφατα τους Ιωάννη Σ. Μαρινόπουλο και Μαριάννα Σ. Μαρινοπούλου, προς το παρόν έχει εξασφαλίσει παράταση της συμφωνίας franchise agreement μέχρι 31.7.2021 για την ανάπτυξη των σημάτων Gap και Banana Republic στην Ελλάδα. Προβλέπεται ωστόσο να υπογράψει νέα μακροχρόνια σύμβαση εντός του 2021. Αυτό σημειώνουν στο Εuro2day.gr πηγές της εταιρείας, που βρέθηκε στο επίκεντρο πριν από μερικούς μήνες, σε συνέχεια της απόφασης της Gap Inc. να περιορίσει την έκθεσή της στην Ευρώπη, στρατηγική που αφορούσε επιχειρήσεις εξαρτώμενες από την αμερικανική μητρική.

Για το 2020, η εταιρεία είχε συμπεριλάβει στις οικονομικές της καταστάσεις πρόβλεψη για πτώση πωλήσεων του δικτύου Gap της τάξης του 25-30%, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Σήμερα διαθέτει 9 καταστήματα και πριν από λίγες εβδομάδες εγκαινίασε e-shop ενώ έχει ενισχύσει το δίκτυό της με ένα εμβληματικό κατάστημα στη νέα πτέρυγα του Smart Park, σε χώρο άνω των 600 τ.μ. Δεν έχει κλείσει καταστήματα εν μέσω κρίσης, πέραν ενός στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως τονίζουν στελέχη της εταιρείας.

Aπό πέρυσι το καλοκαίρι τη Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ελέγχει η Yamaran Ενδυμάτων ΑΕ, εταιρεία της ίδιας οικογένειας, του Στέφανου Μαρινόπουλου, έχοντας αναλάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης της πρώτης, που συζητήθηκε στις 4.11.2020 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Λίγο νωρίτερα υπογράφτηκε νέα σύμβαση με την Alpha Bank για κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας 16.796.600 ευρώ, για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, με καλύτερους όρους και με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής.

Η εταιρεία, που διατηρεί παρουσία στην Ελλάδα από το 2008, μετά την αναδιάρθρωση του δικτύου της την περίοδο της δεκαετούς κρίσης, το 2019 εμφάνιζε πωλήσεις 11,64 εκατ. ευρώ έναντι 11,132 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με EBITDA 2,336 εκατ. ευρώ έναντι 1,587 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

27 καταστήματα Starbucks στην Ελλάδα

Το δίκτυο Starbucks αναπτύσσεται από τη Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ, με διακριτικό τίτλο Marinopoulos Coffee Company Single Member SA, εταιρεία των Παναγιώτη Ι. Μαρινόπουλου και Στέφανου Ι. Μαρινόπουλου. Η εταιρεία έχει τα δικαιώματα για την ανάπτυξη καταστημάτων και στην Κύπρο εκτός από την άδεια για την Ελλάδα και με εξαίρεση τα σημεία στα αεροδρόμια της χώρας που διέπονται από διαφορετικό καθεστώς μέσω της μητρικής εταιρείας.

Και το συγκεκριμένο δίκτυο πέρασε μια περίοδο μεγάλης αναδιοργάνωσης μέχρι τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, κλείνοντας πάνω από τα μισά του καταστήματα, από τα 70 που είχε φτάσει, την περίοδο που η οικογένεια Μαρινόπουλου είχε τα δικαιώματα, μέσω της Μarinopoulos Holding SARL, για ανάπτυξη του brand και σε γειτονικές αγορές όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Νέα σημεία άρχισε να προσθέτει από το 2016 και μέχρι το 2019, πριν την πανδημία. Το 2019 άνοιξε κατάστημα στο Σύνταγμα, στο ισόγειο του καταστήματος Public, το οποίο λειτουργεί αυτόνομα, όπως σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, ενώ συνολικά από το 2016 άνοιξαν 5. Σημειώνεται ότι όλα τα καταστήματα είναι εταιρικά και σήμερα το δίκτυο αριθμεί συνολικά 27 καταστήματα στην Ελλάδα και 15 στην Κύπρο.

Η πανδημία oδήγησε σε αναθεώρηση κάποιων νέων επενδύσεων, αλλά υπάρχει σαφής στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση, για περαιτέρω ανάπτυξη του σήματος. Λόγω των περιοριστικών μέτρων ορισμένα καταστήματα έμειναν κλειστά για μεγάλο διάστημα όπως σε Μύκονο, Κρήτη, αλλά και δύο καταστήματα στο Deree και στο The Mall. Ωστόσο 21 καταστήματα λειτουργούσαν με υπηρεσίες take away και delivery. Πάντως στην Κύπρο και τα 15 καταστήματα έμειναν ανοιχτά.

Ο πιο πρόσφατος ισολογισμός της εταιρείας, δημοσιευμένος στο ΓΕΜΗ, είναι της χρήσης 2017 και αφορά την αναδιατυπωμένη οικονομική έκθεση σε συνέχεια της αίτησης εξυγίανσης της μητρικής. Σήμερα βασικός μέτοχος παραμένει η Αφοί Μαρινόπουλοι Συμμετοχών & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕ (Αφοί Μαρινόπουλοι).

Στη συγκεκριμένη χρήση η εταιρεία εμφάνιζε κύκλο εργασιών 15,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,2%, επίδοση αποδιδόμενη στην εγχώρια οικονομική κρίση. Το μεικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε πάντως σε 68,2% από 66,8% στην προηγούμενη χρήση, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 1,7% και ο δανεισμός κατά 546 χιλ. ευρώ στα 19 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία φέρεται να έχει διαχειριστεί σήμερα τις υποχρεώσεις της και σύμφωνα με στελέχη που πρόσκεινται στη διοίκηση, είναι κοντά στη σύναψη νέας συμφωνίας franchise agreement.