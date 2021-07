Η Τερέζα Φαρμάκη βραβεύεται ως «Woman of Influence in Private Markets»

Η Τερέζα Φαρμάκη, συνιδρυτής και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Astarte Capital Partners («Astarte»), μιας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο και με επίκεντρο δραστηριοτήτων τις βιώσιμες επενδύσεις παγκοσμίως σε τομείς όπως οι φυσικοί πόροι, οι υποδομές, οι μεταφορές και τα ακίνητα («real assets»), την 1η Ιουλίου 2021 ανακηρύχθηκε ως μία από τις «Women of Influence in Private Markets» από την Private Equity International. Η Τερέζα έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις ιδιωτικές αγορές και αντιπροσωπεύει μία από τις λίγες γυναίκες ιδρυτές στον χώρο των ιδιωτικών κεφαλαίων και των real assets.

Η Astarte έχει μια διαφοροποιημένη επενδυτική στρατηγική και επιχειρηματικό μοντέλο με πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά που αλλάζουν το παιχνίδι στον κλάδο. Δημιουργεί επενδυτικές πλατφόρμες θεσμικών κεφαλαίων για την υλοποίηση εξειδικευμένων και βιώσιμων στρατηγικών στον χώρο των real assets, σε συνεργασία με έμπειρους αναδυόμενους διαχειριστές ή τεχνικούς ομίλους του εκάστοτε κλάδου. Το ESG είναι βασικός πυρήνας της επενδυτικής προσέγγισης της Astarte και είναι πλήρως ενσωματωμένος στην αξιολόγηση, τη διαχείριση και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων σε όλο το χαρτοφυλάκιο.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Τερέζα ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων, της υλοποίησης και της ανάπτυξης του πρωταρχικού fund της Astarte και της επιτυχούς έναρξης δύο νέων επενδυτικών σχημάτων, ένα στον χώρο των ακίνητων με επίκεντρο το Ηνωμένο Βασίλειο και ένα στην ανάπτυξη βιώσιμων δασικών εκτάσεων στη Νότια Αμερική. Έχει επίσης εκτελέσει μια σημαντική εταιρική συμφωνία για την Astarte, εξασφαλίζοντας μια επένδυση μειοψηφίας από τον Όμιλο Pacific Current, έναν σημαντικό διαχειριστή κεφαλαίων εισηγμένο στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας (ASX).

Η Τερέζα ηγείται των επενδυτικών δραστηριοτήτων εντός της εταιρείας, ενσωματώνοντας την εξειδικευμένη προσέγγιση της Astarte με το ESG και την κοινωνική ευθύνη. Υπό την ηγεσία της, η Astarte είναι ένας από τους πρώτους διαχειριστές κεφαλαίων σε real assets που αποδίδουν ένα μέρος της κερδοφορίας τους για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και των ίσων ευκαιριών, με ένα μέρος των κερδών να δωρίζονται σε Οργανισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν φτωχές κοινότητες σε όλη την Ινδία και την Ανατολική Αφρική. Ηγείται επίσης του έργου της Astarte με το 30% Club και υποστηρίζει το PRI του ΟΗΕ, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την Ειδική Επιτροπή οικονομικών αναλύσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Πριν ιδρύσει από κοινού την Astarte με τον Σταύρο Σιώκο, η Τερέζα ήταν επικεφαλής private equity για μια εταιρεία wealth management στο Λονδίνο, όπου επέβλεπε την επενδυτική στρατηγική και την επιλογή επενδύσεων. Πριν από αυτό, η Τερέζα ήταν η CIO για το private equity στον Όμιλο Πειραιώς, όπου ήταν ιδρυτικό στέλεχος και ηγήθηκε της ανάπτυξης της ομάδας, ξεκίνησε τρία private equity και venture capital funds και ανέπτυξε τη στρατηγική του ομίλου στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Τερέζα εντάχθηκε στην Πειραιώς από την UBS Investment Bank στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, όπου παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συναλλαγές στον χώρο των real assets στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και ήταν μέλος της ομάδας που ξεκίνησε την πρακτική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της UBS παγκοσμίως.

Τον διαγωνισμό διεξήγαγε η Private Equity International και οι γυναίκες που ανακηρύχθηκαν ως Women of Influence in Private Markets αποφασίστηκαν με βάση τα επιτεύγματα των υποψηφίων, την καινοτομία και την ηγεσία τους. Ο πλήρης κατάλογος των Women of Influence in Private Markets είναι διαθέσιμος για να διαβάσετε εδώ.