ΔΕΠΑ Υποδομών: Τρύπα στο... καλάθι των ενδιαφερόμενων επενδυτών

Συρρικνώθηκε πάρα πολύ το καλάθι των ενδιαφερόμενων επενδυτών για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Από τους αρχικά έξι της short list θα θεωρηθεί επιτυχία αν υποβάλουν δύο τελικά δεσμευτική οικονομική προσφορά αύριο, Πέμπτη, που είναι η καταληκτική ημερομηνία του ΤΑΙΠΕΔ.

Από την όλη διαδικασία είχε αποχωρήσει πριν από τον Ιούνιο το fund KKR, που διεκδικεί και τον ΔΕΔΔΗΕ. Την ίδια οδό ακολούθησε στη συνέχεια και το fund MACQUARIE, που επίσης συμμετέχει στον διαγωνισμό πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ και έδειξε ενδιαφέρον και για το 30% του αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν αναμένεται να προσέλθουν στην τελευταία φάση η κινεζική κοινοπραξία SINO-CEE FUND & SANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co, LTD και το επενδυτικό fund FIRST STATE INVESTMENTS.

Απομένουν έτσι η ITALGAS SpA και η EP Investments Advisors. Η πρώτη θεωρείται ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία και ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη, μετά την απόσχισή της από τη SNAM, το 2016. Η δεύτερη είναι θυγατρική της τσέχικης EP Holding, που ανήκει κατά 94% στον αυτοδημιούργητο, όπως λέγεται, επιχειρηματία και δικηγόρο Daniel Kretinsky, συνιδιοκτήτη και προέδρου του ποδοσφαιρικού συλλόγου AC Sparta Prague.

Να υπενθυμίσουμε ότι η EPH συμμετείχε στον πρώτο διαγωνισμό της ΔEΗ για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μελίτη και Μεγαλόπολη, αλλά δεν προσήλθε στον δεύτερο.

Όπως λένε καλά γνωρίζοντες την ιστορία και τις πρακτικές του EPH, συνηθίζει να «χτυπά» διαγωνισμούς με χαμηλές προσφορές, για να εξασφαλίζει με μικρό κόστος εξαγορές. Συνεπώς, αναμένεται με ενδιαφέρον τι θα πράξει με τη ΔΕΠΑ Υποδομών κι αν επαληθευθεί για άλλη μία φορά η τακτική του.

Σε κάθε περίπτωση, αύριο το απόγευμα το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, με την ανακοίνωση των ενδιαφερομένων για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Στην εταιρεία, στην οποία πωλείται το 100% (65% ελληνικό δημόσιο και 35% ΕΛ.ΠΕ.), έχουν υπαχθεί οι Εταιρείες Διανομής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και ΔΕΔΑ, καθώς και τα δικαιώματα επί των δικτύων διανομής, που θα περάσουν, επίσης, στον πλειοδότη.

Πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ για τον επιμερισμό του Απαιτούμενου Εσόδου μεταξύ των τριών ΕΔΑ «ξεκλείδωσε» τον διαγωνισμό πώλησης, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και επέτρεψε την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή προσφορά για το 49% της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας που κατέχει σήμερα η ENI Gas e Luce, ώστε να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.