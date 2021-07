Στις «Most Admired Companies in Greece» η «ΑΒ Βασιλόπουλος»

Μία θέση στη λίστα των «Most Admired Companies in Greece» και 2 βραβεία στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» για την ΑΒ Βασιλόπουλος. Τρεις «αξιοθαύμαστες» και «χρυσές» διακρίσεις που αντανακλούν τον σκοπό της ΑΒ να δίνει καθημερινά τον καλύτερό της εαυτό για να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων και να στηρίζει σταθερά την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΑΒ Βασιλόπουλος κατέκτησε την 6η θέση ανάμεσα στις 20 πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην έρευνα «Most Admired Companies in Greece». Kαι είναι η 7η συνεχής χρονιά κατά την οποία η ΑΒ βρίσκεται στο ΤΟP20 της μεγαλύτερης έρευνας για την εταιρική φήμη, που διοργανώνει το FORTUNE στην Ελλάδα σε συνεργασία με την KPMG.

Φέτος, σε μία ιδιαίτερη χρονιά, ο θεσμός με motto τη φράση “GREATNESS IS IN THE DETAILS”, υπογράμμισε όλα όσα μας δίδαξε η πανδημία. Την αλλαγή, την πρόκληση και την εξέλιξη. Ανέδειξε αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο πλευρό της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας. Όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος που έδωσε έμπρακτα το «παρών» με πράξεις φροντίδας, λύσεις, επιλογές και νέες ιδέες. Με δράσεις που έκαναν τη διαφορά στις ζωές των πελατών, των εργαζομένων της αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Πάντα με ευθύνη και συνέπεια. Και με θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.

Κάτι που αναγνωρίζεται και μέσα από τη βράβευση της αλυσίδας στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», τη διοργάνωση που αναδεικνύει τους άριστους της πραγματικής οικονομίας.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, αναδείχθηκε ως «χρυσή πρωταγωνίστρια» στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, έναν από τους βασικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, κατακτώντας βραβείο στην κατηγορία «Πρωταγωνιστές Κλάδων Δεκαετίας (2010-2020)». Ταυτόχρονα, διακρίθηκε και με το βραβείο Solidarity Excellence για την προσήλωσή της στην αξία της ανθρώπινης ζωής, με την αλληλεγγύη που επέδειξε έμπρακτα απέναντι στην κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, Βασίλης Σταύρου, δήλωσε: «Οι τρεις αυτές σημαντικές διακρίσεις, μας γεμίζουν υπερηφάνεια και δύναμη. Δύναμη να συνεχίσουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πήχη καθημερινά σε ό,τι κάνουμε. Να δημιουργούμε αξία προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, της εθνικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Να προσαρμοζόμαστε, να μαθαίνουμε και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Πάντα με τον Άνθρωπο στο επίκεντρο. Τους πελάτες μας, τους περισσότερους από 15.000 ανθρώπους μας, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.»