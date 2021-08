Ο Ανδρέας Κατσόγιαννος Διευθυντής στη Διεύθυνση Private Banking της Alpha Bank

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Διεύθυνση Private Banking της Alpha Bank ενισχύεται σημαντικά με τον κ. Ανδρέα Κατσόγιαννο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντού, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.

Γεννημένος στην Ελβετία και με μακρά εμπειρία, έχει διατελέσει επικεφαλής Private Banking στην UBS και την Credit Suisse, στην οποία κατά την τελευταία διετία ήταν επικεφαλής Νότιας Ευρώπης της υπηρεσίας Private Banking International. Ο κ. Κατσόγιαννος αποτελεί ένα ακόμη στέλεχος που επαναπατρίζεται στην χώρα μας και αναμένεται να συμβάλει με την εμπειρία του στην έτι δυναμικότερη ανάπτυξη της Τράπεζας, στον χώρο παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Private Banking.

Η Alpha Bank έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους Πελάτες της και την παροχή καινοτόμων λύσεων ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Η Alpha Bank, με υπόβαθρο την υψηλή της τεχνογνωσία, ως η πρώτη Τράπεζα που εισήγαγε τις υπηρεσίες Private Banking (Alpha Private Bank) στην ελληνική αγορά το 1993, αναδεικνύεται επί τρία συνεχή έτη (2018, 2019 και 2020) “Best Private Bank in Greece”, στο πλαίσιο των βραβείων "Global Private Banking Awards” που διοργανώνουν οι εκδόσεις “Professional Wealth Management (PWM)” και “The Banker” του Ομίλου Financial Times.

Σύντομο Βιογραφικό του Ανδρέα Κατσόγιαννου

Γεννήθηκε το 1970. Σπούδασε οικονομικό δίκαιο και κοινωνικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του

St. Gallen και είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ESLCA του Παρισιού, στο Wealth Management από το Πανεπιστήμιο του Rochester των ΗΠΑ και στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον τραπεζικό τομέα το 2004, ως Auditor στην UBS Wealth Management, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε Σύμβουλος Εύπορης Πελατείας, ενώ αργότερα, τοποθετήθηκε Επικεφαλής του Γραφείου Παγκόσμιων Αναδυόμενων Αγορών του ίδιου οίκου, σε Ελλάδα, Τουρκία και Ισραήλ. Το 2019, εντάχθηκε στην Credit Suisse Private Banking International, ως Επικεφαλής Ελλάδας και Κύπρου και τον Δεκέμβριο του 2020, ανέλαβε Επικεφαλής Αγοράς Νότιας Ευρώπης.