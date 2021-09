«Συγγνώμη λάθος» λέει η efood αλλά δεν κάνει πίσω για τους διανομείς!

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε στο διαδίκτυο, η efood με ανακοίνωσή της προσπαθεί να ανατρέψει τις εντυπώσεις, δηλώνοντας ότι «αποδοκιμάζουμε τη χθεσινή λανθασμένη επικοινωνία καθώς δεν εκφράζει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρείας».

Υποστηρίζει ότι «ουδεμία πρόθεση είχε να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας στους διανομείς, αλλά αντιθέτως να προσφέρει, σε όσους το επιθυμούν και λήγει η σύμβασή τους, έναν νέο τρόπο συνεργασίας».

Παρ’ όλα αυτά, όμως η εταιρεία δεν κάνει πίσω. Όπως διευκρινίζουν στο Euro2day.gr πηγές της εταιρείας, για τους συγκεκριμένους 115 διανομείς οι συμβάσεις που λήγουν, δεν ανανεώνονται. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στην εταιρεία, αν το επιθυμούν, αποκλειστικά με το καθεστώς του freelancing.

Αδιαπραγμάτευτη στάση του efood είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των διανομέων και των συνεργατών μας. Αποδοκιμάζουμε τη χθεσινή λανθασμένη επικοινωνία καθώς δεν εκφράζει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρείας. To efood αποτελεί εδώ και 10 χρόνια τη Νο1 υπηρεσία delivery, επενδύοντας σε ένα πρότυπο περιβάλλον εργασίας με σταθερές συνεργασίες και αυτή τη στιγμή απασχολεί 3.700 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 3.000 είναι διανομείς σε όλη την Ελλάδα.

Δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης του κλάδου και των συνεχών επενδύσεων από την εταιρεία, υπολογίζεται να δημιουργηθούν άλλες 7.500 θέσεις εργασίας εντός του 2022, εκ των οποίων οι 7.000 αφορούν διανομείς. Οι διανομείς αποτελούν θεμέλιο της πλατφόρμας, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόσωπο της εταιρείας στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους διανομείς, παρέχει συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου, καθώς και τη σύμβαση με πάροχο ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου (freelancer).

Στη σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι διανομείς απολαμβάνουν ανταγωνιστικές αποδοχές, προσαυξήσεις σε ημέρες και ώρες που προβλέπονται, ασφαλιστικές εισφορές, μηνιαίο bonus απόδοσης, μηνιαία παροχή σε κάρτα καυσίμων, ιδιωτική ασφάλεια, αποζημίωση δικύκλου, πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.

Στο μοντέλο ανεξάρτητης συνεργασίας (freelancer), οι συνεργάτες - διανομείς απολαμβάνουν ανταγωνιστικές αποδοχές, αμοιβή ανά παραγγελία, πρόσθετη αμοιβή ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις, παροχή επαγγελματικού εξοπλισμού, προσωπικό προγραμματισμό στις ώρες και ημέρες εργασίας, απόλυτο έλεγχο των αποδοχών τους και εκπαίδευση.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε προς τους διανομείς, συνεργάτες και χρήστες του efood, πως η λανθασμένη διατύπωση της πρόσφατης επικοινωνίας που έγινε προς 115 διανομείς των οποίων η σύμβαση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, δεν εκφράζει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν ήταν εκβιαστική.

Ουδεμία πρόθεση είχε να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας στους διανομείς, αλλά αντιθέτως να προσφέρει, σε όσους το επιθυμούν και λήγει η σύμβασή τους, έναν νέο τρόπο συνεργασίας με την εταιρεία, που θα λειτουργήσει θετικά προς τις δύο πλευρές.

Το efood τοποθετεί την πετυχημένη επιχειρησιακή του ύπαρξη δίπλα στους διανομείς και τους διαβεβαιώνει πως με βασικές αρχές του τη διαφάνεια, τη συνέπεια και τον σεβασμό προς τους συνεργάτες του, ουδεμία πρόθεση έχει να μειώσει τον στόλο του, αντιθέτως τον αυξάνει διαρκώς.

Το μήνυμα που έστειλε η efood προκάλεσε σάλο. Στο Twitter, στα πρώτα trend, βρίσκεται το hashtag #cancel_efood, δείγμα της αίσθησης που προκάλεσε η κίνηση αυτή.

Στο μήνυμα αναφερόταν: «Αγαπητή Rider, στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγικότητας του στόλου και της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας, θα θέλαμε να σου προτείνουμε να συμμετάσχεις και εσύ στο σχήμα συνεργασίας freelancing. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας αλλά με βάση τα παραπάνω και το batch σου εκτιμούμε ότι θα ήταν καλύτερο να συνεχίσεις να εργάζεσαι ως freelancer… Σε διαφορετική περίπτωση, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της υπάρχουσας σύμβασης…».

Σημειώνεται ότι το Euro2day.gr είχε από τα μέσα Ιουλίου γράψει για τις προθέσεις της εταιρείας να προσφέρει σε διανομείς τη δυνατότητα να εργαστούν είτε με εξαρτημένη σχέση εργασίας, με τον καθιερωμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η εταιρεία μέχρι τώρα, είτε ως ανεξάρτητοι συνεργάτες, μέσω του νέου μοντέλου που εισάγει. Ωστόσο εκ του μηνύματος φάνηκε πως δεν προτίθεται να δώσει επιλογή.

Να σημειωθεί ότι τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατακόρυφα εν μέσω πανδημίας. Ο κύκλος εργασιών της σημείωσε πέρυσι αύξηση 49% και διαμορφώθηκε στο ποσό των 64,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 26,7%, φθάνοντας στα 21,3 εκατ. ευρώ, από 16,8 εκατ. ευρώ το 2019.

@efoodgr delivery services threatens employees in #Greece to freelance or get fired.

Abuse of workers operating under all weather conditions when company makes enormous gains.

Message was sent to employees

Remove app delete your account.#boycott_efood#Capitalism#cancel_efood pic.twitter.com/5Olnt75paA