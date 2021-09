Τα κριτήρια ESG ως μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα και τις επιχειρήσεις

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση για τα ESG που διοργάνωσε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) με τίτλο “Η σημασία των Δεικτών και Κριτηρίων ESG και πώς βελτιώνονται. Η σημασία τους στην προσέλκυση επενδυτών και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων”.

Η ειδική εκδήλωση απευθυνόταν κυρίως σε Οικονομικούς Διευθυντές και Υπευθύνους Investor Relations και στελέχη Bιώσιμης Ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών, και είχε ως στόχο να ενημερώσει και να παρουσιάσει απόψεις σημαντικών στελεχών επιχειρήσεων με εμπερία στα θέματα ESG, ώστε να τους βοηθήσει να απτανταποκριθούν στο διευρυμένο ρόλο τους, στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς και στις εξελισσόμενες προσδοκίες των επενδυτών, των τραπεζών, καθώς και στις νέες νομοθετικές τάσεις.

Η εκδήλωση φιλοξένησε ως Guest Speakersτους κυρίους Γιώργο Τσαπρούνη, Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της Wind Ελλάς και Νεκτάριο Δεμενόπουλο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΟΛΠ Α.Ε.

Παράλληλα, έγινε η πρώτη παρουσίαση των συμπερασμάτων της 2ης Έρευνας ESG του Κέντρου Αειφορίας (CSE) από το Παρατηρητήριο Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του CSE. Η έρευνα εξέτασε δείγμα μεγαλύτερο των 100 επιχειρήσεων που εκδίδουν Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, άνοιξε την εκδήλωση και αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στο ρίσκο απο-επένδυσης που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις που δεν υιοθετούν ούτε εφαρμόζουν στρατηγική για την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων ενώ αναφέρθηκε και στις νομοθετικές εξελίξεις στην Ευρώπη, όπως είναι το SFDR, το Taxonomy και το CSRD ενώ παρουσίασε και τα παγκόσμια ESG εργαλεία και πρότυπα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ.Αυλώνας «H θέσπιση στρατηγικών στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που λαμβάνουν υπόψη τα ESG κριτήρια (Περιβαλλοντικά-Κοινωνικά –Εταιρική Διακυβέρνηση) είναι τόσο σημαντική σήμερα όσο και η βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανθεκτικότητα της εταιρείας, εδραιώνονται καλύτερες σχέσεις με την κοινωνία, τους εργαζομένους και μετόχους, ενώ η εταιρεία διασφαλίζει πιο βιώσιμες προοπτικές για το μέλλον.»

Στη διαδικτυακή συζήτηση που ακολούθησε, ο κύριος Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Wind Ελλάς ανάφερε χαρακτηριστικά: «Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ολιστική επιχειρηματική προσέγγιση της WIND για ένα «καλό μέλλον» για όλους. Για εμάς η βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η κερδοφόρα ανάπτυξη δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά εξαρτώνται αμοιβαία και αυτό γίνεται πράξη μέσα από την υιοθέτηση και προώθηση συγκεκριμένων στόχων, καθώς έτσι ανταποκρινόμαστε στο μεταβαλλόμενο νομοθετικό τοπίο και στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών και της κοινωνίας.»

Παράλληλα, όπως χαρακτηριστικά ανάφερε ο κύριος Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΟΛΠ Α.Ε., «Τα κριτήρια ESG κρίνονται απαραίτητα και σηματοδοτούν το κατά πόσο στηρίζουμε τη βιωσιμότητα σε όλα τα επίπεδα, ενεργά και με συνέπεια, ώστε να είμαστε ανθεκτικοί σε καταστάσεις, μεταβολές και αλλαγές, οι οποίες δύναται να οδηγήσουν σε οικονομικούς κινδύνους. Στον ΟΛΠ θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα, με ήθος και απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία».

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Αειφορίας διοργανώνει στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου το νέο Digital Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ESG Impact and Investing: IntroductoryCourse for CFOs, IR and Fund Managers (CPD Certified).

Το Κέντρο Αειφορίας παρέχει συμβουλές στις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και Αμερική από το 2014 στα κριτήρια ESG, συνεργάζεται με την Moody’s, το SASB και τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς ESG Ratings και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις για τη βελτίωση των ESG Ratings και των στρατηγικών για Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη διευκόλυνση χρηματοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. SEC) εμπιστεύτηκε το Κέντρο Αειφορίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης που είχε ξεκινήσει με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με το ρίσκο από την Κλιματική Αλλαγή.