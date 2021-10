«Πράσινες» δεσμεύσεις από Τιτάνα, Cenergy, Παπαστράτο σε συνέδριο

Την άποψη πως ο όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι εναρμονισμένος με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα και πως έχει δεσμευτεί για μείωση 35% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, εξέφρασε ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Chief Sustainability Officer του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, τονίζοντας στην παρέμβασή του στο 1st Athens ESG & Climate Crisis Summit πως ο όμιλος στηρίζει την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και πως ήδη υλοποιεί επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα και πρώτες ύλες.

Όπως ανέφερε «έχουμε συνυπογράψει τον οδικό χάρτη της παγκόσμιας ένωσης τσιμέντου και σκυροδέματος ο οποίος περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την εκπομπή 5 δισ. τόνων CO2 μέχρι το 2030 και για να μπορέσουμε μέχρι το 2050 να δώσουμε σκυρόδεμα με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα στην κοινωνία».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο όμιλος έχει δεσμευτεί για μείωση 35% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2030, ενώ επεσήμανε πως ο όμιλος στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από την χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών. «Για αυτό και φέτος επενδύουμε στο εργοστάσιο μας στο Καμάρι Βοιωτίας 25 εκατ. ευρώ για να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητες που έχει ο ένας εκ των δύο κλιβάνων του εργοστασίου ώστε να απορροφούμε τέτοια καύσιμα. Αυτό θα μειώσει τις εκπομπές του εργοστασίου κατά μισό εκατ. τόνους τον χρόνο, που είναι σαν να προσπαθούμε να αλλάξουμε 160.000 συμβατικά αυτοκίνητα σε ηλεκτρικά». Παράλληλα, ο όμιλος στρέφεται στη βελτίωση της ενεργειακής του αποδοτικότητας, στη δημιουργία νέων προϊόντων και πρώτων υλών, αλλά και στην υιοθέτηση νέων λύσεων και τεχνολογιών.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Μπένος, Οικονομικός Διευθυντής και μέλος της εκτελεστικής διοίκησης της Cenergy Holdings, χαρακτήρισε αναγκαίο το πέρασμα στις ΑΠΕ, επισημαίνοντας ότι το κόστος τους «βαίνει μειούμενο». Ο ίδιος τόνισε πως στην Σωληνουργεία Κορίνθου, από πέρυσι, όλη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ ανέφερε πως οι δύο θυγατρικές του ομίλου, θα πρέπει να βοηθούν ώστε τα προϊόντα που παράγουν να ενισχύουν και τις υπόλοιπες εταιρείες, την κοινωνία και τις χώρες ώστε να πετύχουν και εκείνοι τους στόχους τους. «Η Σωληνουργεία Κορίνθου ήταν η πρώτη εταιρεία που κατάφερε να παράγει σωλήνες που μπορούν να μεταφέρουν υδρογόνο σε δίκτυα υψηλής πίεσης εγκαθιστώντας τους ήδη στην Ιταλί».

Τον λόγο έλαβε και ο Σταύρος Δρακουλαράκος, Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ο οποίος τόνισε πως τα κριτήρια ESG (περιβάλλον-κοινωνία- εταιρική διακυβέρνηση) αποτελούν επιταχυντή αλλαγών για τις επιχειρήσεις και πως θα πρέπει οι εταιρείες να προετοιμάσουν το έδαφος ώστε να εναρμονιστούν με αυτά. «Προσπαθούμε να δούμε πως θα γίνει η προσαρμογή μας στο ESG», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η Παπαστράτος συνδέει τον δανεισμό που έχει σε ετήσια βάση με το κατά πόσον πετυχαίνει τους esg στόχους. «Οι στόχοι πρέπει να είναι δημόσιοι, διάφανοι και δεσμευτικοί», ανέφερε ο ίδιος, τονίζοντας πως «το 98% του R&D πηγαίνει σε νέα καπνικά προϊόντα , με αποτέλεσμα τα τελευταία 10 χρόνια άνω των 8 δισ. Δολ. να διοχετεύονται σε r&d και πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης».

Στο ακανθώδες θέμα του Greenwashing αναφέρθηκε ο Michael G Jacobides, Sir Donald Gordon Professor of Entrepreneurship and Innovation and Professor of Strategy, London Business School, επικαλούμενος πρόσφατη έρευνα του Competition Market Authority (αγγλική επιτροπή ανταγωνισμού) που κατέδειξε ότι το 40% των ισχυρισμών των εταιρειών σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων esg ήταν «φουσκωμένοι». Ο ίδιος επεσήμανε πως στη χώρα μας υπάρχει απόσταση μεταξύ των καλών προθέσεων, αλλά και του τι εφαρμόζεται στην πράξη. «Είμαστε ανώριμοι στον τρόπο με τον οποίο το ESG από πλευράς πρακτικής αντιμετωπίζεται από το κράτος. Πρέπει να βρούμε μία καλύτερη διάδραση μεταξύ της κρατικής πρωτοβουλίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα και τι μπορεί να κάνει το κράτος ως ρυθμιστής. Πρέπει να δημιουργηθούν εκτός από τη ρητορική, οι κανόνες και οι συνθήκες που προστατεύουν το περιβάλλον».