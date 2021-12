Εννέα βραβεία ψηφιακής καινοτομίας απέσπασε ο ΟΠΑΠ

Δυναμικά «παρών» στη νέα ψηφιακή εποχή δηλώνει ο ΟΠΑΠ με πλήθος σημαντικών διακρίσεων στους μεγαλύτερους θεσμούς επιβράβευσης της ψηφιακής καινοτομίας στη χώρα.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, τα έργα και οι πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας κατέκτησαν συνολικά 9 κορυφαία βραβεία στα «Mobile Excellence Awards», «Hellenic Innovation Awards», «e-Volution Awards» και «BITE Awards». Μάλιστα, ο ΟΠΑΠ βραβεύτηκε ως «Mobile Brand of the Year», ενώ απέσπασε τη διάκριση «Top H.I. Award for Innovative Company» και «Platinum» βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακή Καινοτομία», ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε δεκάδες ελληνικές εταιρείες από όλους τους κλάδους.

Το μεγαλύτερο δίκτυο ΙοΤ στην Ευρώπη

Από το σύνολο των τεχνολογικών έργων που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ ξεχωρίζει ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα για τα καταστήματα ΟΠΑΠ, στην καρδιά του οποίου βρίσκεται η νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα «OPAP Store App». Πρόκειται για μια λύση που αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εμπειρία των πελατών στα καταστήματα του ΟΠΑΠ, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα αυτόνομου, real-time, στοιχηματισμού, χωρίς την ανάγκη συμμετοχής του προσωπικού του καταστήματος στη διαδικασία. Για τη διάθεση της νέας καινοτόμου εφαρμογής, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία της εταιρείας, ήταν απαραίτητος ο ακριβής εντοπισμός της θέσης του κινητού τηλεφώνου εντός του καταστήματος ΟΠΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα οικοσυστήματα «Internet of Things» στην Ευρώπη, το οποίο αξιοποιεί περισσότερες από 10.000 συσκευές ανίχνευσης (Beacons), σε περισσότερα από 3.600 καταστήματα ΟΠΑΠ κι έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί υπηρεσίες και περιεχόμενο στην κινητή συσκευή κάθε πελάτη.

Προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων τεχνολογιών, με γνώμονα τη διάθεση καλύτερων λύσεων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής «Fast Forward» που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ.

Όπως τονίζει ο κ. Κωστής Πάικος, Digital Director του ΟΠΑΠ, «υλοποιούμε ένα συνολικό στρατηγικό πλάνο αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών & βέλτιστων πρακτικών σχεδιασμού ψηφιακών υπηρεσιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους και να σχεδιάσουμε νέες, βελτιωμένες «phygital» υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας την εμπειρία διασκέδασής τους, σε όλα τα σημεία διεπαφής τους μαζί μας. Παράλληλα, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε πιο εξελιγμένα κανάλια αμφίδρομης επικοινωνίας, προσφέροντας προσωποποιημένο περιεχόμενο, στο σωστό χρήστη, τη σωστή στιγμή, στη σωστή συσκευή».