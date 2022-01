The Locals: Τα πρώτα Ελληνικά craft cocktails σε can

H εταιρεία The Craft Spirits Co., το νέο κοινό επιχειρηματικό εγχείρημα του Γιάννη Χήτου και του Γιώργου Βενιέρη, παρουσιάζει στην ελληνική αγορά τα The Locals, το πρώτο ελληνικό brand στην κατηγορία των premium craft cocktails.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα The Locals είναι ελληνικά cocktails υψηλής ποιότητας και γεύσης, τα οποία παράγονται στην Κηφισιά στις εγκαταστάσεις της OSC, στο ιστορικό εργοστάσιο του Μεταξά.

Τις συνταγές των The Locals έχει επιμεληθεί ο Άρης Χατζηαντωνίου, δημιουργός της λίστας cocktails των MoMix bar. Η διανομή τους ξεκινάει με τέσσερις διαφορετικές γεύσεις, τις επόμενες ημέρες, στο οργανωμένο λιανεμπόριο και τη μικρή λιανική.

Από τον barman στο κουτί

Η καινοτομία των The Locals είναι ότι αποτελούν craft cocktails, τα οποία οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν στο σπίτι τους, στο ιδιωτικό τους party, στην εκδρομή τους ή στη βόλτα τους σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς να απαιτείται να πάνε σε ένα bar ή να τα παρασκευάσουν οι ίδιοι. Καταναλώνονται απευθείας από το can και δεν χρειάζονται προσθήκη πάγου. Σε πρώτη φάση, τα The Locals θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά σε τέσσερις συνταγές, με 7% αλκοόλ, φυσικά αρώματα, χωρίς ζάχαρη και θα διατίθενται σε single serve cans των 250ml.

‘Μελετώντας τις τάσεις τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, διαπιστώσαμε ότι οι καταναλωτές επιλέγουν διαφορετικά αλκοολούχα προϊόντα από αυτά που προτιμούσαν λίγα χρόνια πριν. Τα συσκευασμένα cocktails αποτελούν τη νέα δυναμική κατηγορία παγκοσμίως και προβλέπεται να αυξηθούν με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα 5 χρόνια. Είδαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική αγορά του αλκοόλ και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κάτι καινοτόμο: αυθεντικά, χειροποίητα cocktails σε can, με premium συστατικά που μπορεί να απολαύσει ο καταναλωτής στο σπίτι του ή σε έναν εξωτερικό χώρο’, υπογραμμίζει ο Γιώργος Βενιέρης, συν-ιδρυτής της Craft Spirits Co, για τη δημιουργία των The Locals.

‘Ύστερα από 2 χρόνια έρευνας, δημιουργήσαμε το δικό μας ελληνικό brand και παράγουμε τα νέα προϊόντα στην Ελλάδα, με αυθεντικές συνταγές από local bartenders που ταιριάζουν απόλυτα με τις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών. Πρακτικά δημιουργήσαμε μία νέα κατηγορία στα αλκοολούχα ποτά, μοναδική ως προς την ευκολία κατανάλωσης σε πολλαπλές περιστάσεις και ταυτόχρονα σε προσιτή τιμή. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς είναι δεδομένη και η τοποθέτησή μας από την πρώτη στιγμή, μας φέρνει σίγουρα ένα βήμα μπροστά’, σημείωσε ο Γιάννης Χήτος.

Οι τέσσερις πρώτες συνταγές που δημιουργήθηκαν είναι το Silent Muse, ένα εκλεπτυσμένο κοκτέιλ με βάση το τζιν, κομψά συνδυασμένο με το απαλό άρωμα του αγγουριού και την πικράδα του εκχυλίσματος yuzu, το Pornstar Martini, ένα φρουτώδες cocktail με φυσικά αρώματα φρούτων του πάθους σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας βότκα και τη φρεσκάδα του λάιμ, το Madras, ένα από τα πιο εμβληματικά δροσιστικά cocktails που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα μέσα της δεκαετίας του ’40 και αποτελεί το τέλειο μείγμα από υψηλής ποιότητας βότκα, φυσικά αρώματα κράνμπερι και δροσιστικές νότες πορτοκαλιού και το Pom Royal, το αρωματικό cocktail παρασκευασμένο με την πιο εκλεκτή βότκα αναμεμειγμένη με την πλούσια γεύση του ροδιού και το πικάντικο εκχύλισμα τζίντζερ.