ΕΛΤΑ: Η κυβερνοεπίθεση φέρνει σύγχρονη θωράκιση στην ασφάλεια συστημάτων

Σε σειρά αποφάσεων προχώρησε η διοίκηση των ΕΛΤΑ, κατά τη διάρκεια που επιχειρούσε να επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία όλα τα συστήματά τους που έγιναν στόχος κυβερνοεπίθεσης.

Με γνώμονα την προετοιμασία ώστε να μην υπάρξουν ανάλογα περιστατικά αλλά και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση και να επαναφέρουν σε πλήρη λειτουργία όλα τα συστήματα, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε σημαντικές αποφάσεις που θα θωρακίσουν τον Οργανισμό, ώστε να αντιμετωπίζουν κακόβουλες ενέργειες οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν εκτοξευθεί λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΤΑ προχώρησε σε:

- Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΝΕTBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ για την παροχή των Υπηρεσιών: Α) Υπηρεσίες επανεγκατάστασης λειτουργικού σε σταθμούς εργασίας του Πανελλαδικού Δικτύου Καταστημάτων των ΕΛΤΑ, Β) Υπηρεσία Managed Detection and Response με χρήση του λογισμικού Cisco Secure endpoint (500 agents), Γ) Υπηρεσία Early Warning IDS και Δ) Yπηρεσία Advanced Anti-Phishing, including URL inspection and file sandboxing and sanitization (CDR), for incoming and internal Office 365 and Google Suite emails for 1 year (3.000 mailboxes), αντί συνολικού τιμήματος 266.810,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

- απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση «Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο και την ενίσχυση της ασφάλειας (IT Security Audit) των πληροφοριακών συστημάτων στις κεντρικές υποδομές των ΕΛΤΑ», από την εταιρεία DIGITAL SIMA, σύμφωνα με την από 29-03-2022 επισυναπτόμενη προσφορά της, έναντι τιμήματος 18.500 ευρώ (22.940 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

- απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BLUESTREAM SOLUTIONS, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αντιμετώπιση της κυβερνοεπίθεσης στα ΕΛΤΑ, έναντι συνολικού τιμήματος 514.552,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

- απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Kyndryl Hellas S.A., για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αντιμετώπιση της Κυβερνοεπίθεσης στα ΕΛΤΑ_2» έναντι 16.484 € πλέον ΦΠΑ.

Τέλος, τα ΕΛΤΑ, προκειμένου να αλλάξουν την εικόνα τους προς το καταναλωτικό κοινό μέσα στο πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον της ταχυδρομικής αγοράς, προχώρησε στην έγκριση υλοποίησης του έργου της «Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναβάθμισης και βελτίωσης της εικόνας των ΕΛΤΑ προς το συναλλακτικό κοινό» από την εταιρεία «CoreStep Strategic Advisors p.c.» Το τίμημα αγγίζει τις 21.080 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.