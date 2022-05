Πιστή στην βιωσιμότητα η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ο απολογισμός του 2021

Η εταιρεία δημοσιεύει τον δεύτερο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ», με βασικούς στόχους τον εκμηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της σπατάλης νερού, της κατάχρησης αλκοόλ και των ατυχημάτων στην εργασία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, δημοσιεύει με υπερηφάνεια τον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης για το 2021, με εμφανείς τους στόχους, τις πολιτικές και τις ενέργειες της εταιρείας που οδήγησαν στην αξιοσημείωτη πρόοδο του πλάνου βιώσιμης ανάπτυξής της. Μία πρόοδος που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, συνυπολογίζοντας πως επετεύχθη υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, κατά τη δεύτερη χρονιά της πανδημικής κρίσης.

Η στρατηγική «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ» (Together Towards ZERO) κινείται στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τον όμιλο Carlsberg, με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα το 2022 και μακροπρόθεσμο το έτος 2030. Στο πλαίσιο αυτό, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια σειρά δράσεων και πρακτικών για την καλύτερη δυνατή συμβολή της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων, στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και στην εδραίωση μιας κουλτούρας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα συνεκτικό πλάνο ενεργειών, κατά την υλοποίηση του οποίου η εταιρεία έχει ως σταθερούς συνοδοιπόρους τους ανθρώπους της, τους προμηθευτές και συνεργάτες της, φορείς και οργανισμούς, καθώς και τους ίδιους τους καταναλωτές.

Ο απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας εστιάζει σε ενέργειες και αποτελέσματα, βάσει των τεσσάρων βασικών αξόνων δράσης της:

Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα: Επενδύοντας στον αδιάλειπτο εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού στο σύνολο των εγκαταστάσεών της, στο διάστημα 2015-2021 η εταιρεία πέτυχε μείωση 52% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 35% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 52% στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας. Παράλληλα, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση επαναξιολόγησης κάθε σταδίου της σύνθετης εφοδιαστικής της αλυσίδας, ανανεώνει εις βάθος τις διαδικασίες, από την παραγωγή μέχρι και την τελική παράδοση των προϊόντων, με κοινό παρονομαστή τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων της.

Βελτιστοποιώντας διαρκώς τις διαδικασίες σε κάθε στάδιο της παραγωγής, η εταιρεία επαναχρησιμοποιεί και ανακυκλώνει το νερό, έχοντας επιτύχει μείωση 48% στη χρήση του κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο εργοστάσιά της, σε Ριτσώνα και Σίνδο, κατά την περίοδο 2015-2021. Μηδενική κατάχρηση αλκοόλ: Προωθώντας ενεργά την υπεύθυνη κατανάλωση σε κάθε επικοινωνιακό στάδιο, η εταιρεία υλοποιεί διευρυμένη σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, προωθώντας εντατικά την κατηγορία της Μπύρας Χωρίς Αλκοόλ στην ελληνική αγορά και φέροντας το μήνυμα «Απολαύστε υπεύθυνα» στο 100% των συσκευασιών των αλκοολούχων προϊόντων της.. Παράλληλα η εταιρεία προχώρησε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό και πρωτοποριακό βήμα με την εγκατάσταση αλκοολόμετρου στο σύνολο του εταιρικού της στόλου, συνδυάζοντας την υπεύθυνη κατανάλωση με την ασφαλή οδήγηση για τους εργαζομένους της που διαθέτουν εταιρικό όχημα.

Ταυτόχρονα, η προσφορά της εταιρείας στο κοινωνικό σύνολο μετουσιώθηκε και μέσα από πρωτοβουλίες στήριξης προς ευπαθείς ομάδες, καθώς και από την παράδοση του Πάρκου ΦΙΞ στα Πατήσια, μετά από λεπτομερή σχεδιασμό και εντατικές εργασίες ανάπλασής του, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Athens Partnership και του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου».

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία τοποθετεί παραδοσιακά τους ανθρώπους της στο επίκεντρο, με σεβασμό και φροντίδα. Για αυτό τον λόγο, δίνει έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς κλίματος πολυφωνίας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες για όλους, προωθώντας διαρκώς τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Dejan Beko, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, σημείωσε σχετικά:

«Τα θέματα της βιωσιμότητας, που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο λόγω της κουλτούρας του ομίλου μας, ήρθαν ακόμη περισσότερο στο προσκήνιο κατά τον δεύτερο χρόνο της πανδημίας, και μας βρήκαν απόλυτα προετοιμασμένους για τη νέα εποχή. Συνεχίζουμε να πορευόμαστε με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας, επιλέγοντας να είμαστε αισιόδοξα ρεαλιστές, αξιολογώντας ορθά τα δεδομένα και ανταποκρινόμενοι αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, εργαζόμενοι καθημερινά με πάθος και ήθος. Γι’ αυτό και το να «Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο», δεν αποτελεί μόνο τον εταιρικό μας Σκοπό, αλλά και τη σταθερή μας πυξίδα, ώστε να συνεχίζουμε την πορεία μας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στόχο το ΜΗΔΕΝ».

*Δείτε ολόκληρο τον απολογισμό στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό